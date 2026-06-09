政府擬訂國安附屬法例 湯家驊指特首發證明書符合國際準則

對於外界關注特首發出證明書的權力，湯家驊解釋這項權力在《香港國安法》首天通過時已清楚列明。他引用大約十年前美國最高法院的判例指出，判斷何謂危及國家安全，交由行政機關是符合國際準則的做法。他舉例損害選舉制度對國安有影響，但在香港法律下必須勾結外部勢力才構成國安罪行。

被問及案件會否在審訊途中才突然收到特首證明書，進而需要轉交由國安法官審理，湯家驊認為機會相當小。他指刑事罪行制度下，控辯雙方在審訊前都必須一早掌握所有證據，不能「偷襲」，法官亦會嚴肅處理，但若在拘捕或調查期間，因發現更多資料而由特首發出證明書則有可能發生。他又指，難以想像一宗案件在審訊中途改由其他法官審理。

至於特首發出證明書後為何不能即時公開，湯家驊認為，案件開審時公眾自然會知悉，不過他認同即時公布會較為理想，相信政府會留意並完善相關安排。他指港澳兩地情況不同，不能直接將澳門的做法套用於香港，形容香港容易成為間諜目標，涉及國家安全和敏感資料時，要有更嚴謹程序考慮。