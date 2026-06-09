冒充保健品店氹入會呃資料開戶洗黑錢，6人被捕。

將軍澳警區今年4月接獲長者報案，指之前透過親友介紹到觀塘區一個工廈單位，聲稱有長者優惠計劃，登記成為保健產品會員不但可以享有購買保健產品優惠，更有現金回贈，而在「開通會員」的過程中，市民被誘騙交出他們的香港身份證及住址證明，更被要求配合拍攝樣貌。當事人以為只是一般入會拍照程序，但實質上犯罪集團利用手提電話進行虛擬銀行的面容識別，即場開立虛擬銀行戶口。當事人完成程序後，該集團進一步以傳銷的方式，聲稱如果成功推薦其他親友做會員，可以額外獲得介紹費，藉此源源不絕地幫集團供應傀儡戶口。當事人隨後同家人提到事件，擔心自己的個人資料會被用作非法用途，於是報案。

經深入調查及情報分析，以及得到相關虛擬銀行的協助，警方掌握到犯罪集團的運作模式及鎖定骨幹成員，於昨日(8日)在不同地點將他們拘捕。被捕人包括4男2女，年齡介乎43至71歲，目前正被扣查調查。他們的分工仔細，主要包括負責銷售健康產品、吸引市民做會員；中間人負責帶領受害人前往中心；負責為市民做「會員登記」、實質處理虛擬銀行戶口開戶手續；負責租用和管理相關的犯罪場地作掩飾等。

警方又指，犯罪集團主要透過兩個方式去吸引市民開戶。第一個方式，集團首先利用開設在長沙灣的保健產品商店吸引市民，在舖頭內向市民推銷保健產品，之後再訛稱只要到觀塘的單位開通會員，就可以享有購買優惠及現金回贈。第二個方式，集團會利誘已經開戶人士介紹自己的親友，直接到觀塘開通會員。

利誘再次見面以進行人臉辨識

由於近年虛擬銀行加強保安措施，會不定期或在系統需要維護及進行大額交易時，要求戶口持有人重新去做面容識別，令戶口繼續運作。調查發現，市民成功開戶後，集團會繼續利誘他們再次見面，目的是要欺騙他們再次配合做人臉辨識，讓集團可以繼續操作虛擬銀行戶口。據警方調查所得，相信已經至少41名市民被利誘開立戶口，他們大部份都是退休人士及長者，當中有多個戶口懷疑已被用作清洗黑錢，涉案金額約1,000萬。