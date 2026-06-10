公務員擬劃一加薪2% 高中層加幅較趨勢指標低 政府：考慮龐大財務承擔地緣政局變化

行政長官會同行政會議通過，向公務員職方提出全體公務員劃一加薪2%，生效期追溯至今年4月1日，預計涉及60億元開支。公務員事務局長楊何蓓茵解釋，鑑於地緣政治持續不明朗，政府管理公共財政時必須更審慎，又形容「合理薪酬調整」有助維持公務員士氣和肯定整體公務員團隊工作成果。有立法會議員認為方案審慎持平，能提振士氣和穩定隊伍。

公務員對上一次加薪，是2024年全體加薪3%，隨後經歷一年凍薪。特首會同行政會議經全面考慮和平衡香港經濟狀況、政府財政狀況、公務員士氣等六大因素後，決定提出全體公務員劃一加薪2%的方案，生效日期追溯至今年4月1日，當中高層和中層公務員的加幅，均低於今年的薪酬趨勢淨指標(高、中、低層淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%)。當局今日會與4個公務員中央評議會職方會面，聽取他們對方案回應，然後再向特首會同行政會議匯報，作出最終決定。政府在得出方案後，將盡快提交立法會財務委員會審議。

楊何蓓茵指，方案是考慮到過去一年香港經濟有顯著增長、生活開支溫和上漲，加上薪酬趨勢調查結果顯示，私人市場高、中、低層薪級組別僱員的薪酬淨指標均是正數，清楚顯示私人市場薪酬普遍上升。她表示，考慮到本港未來發展仍需要龐大財務承擔，近期地緣政局變化亦顯示可在短時間內影響民生，政府要及時介入減低某些行業或經濟範疇壓力，否則會把壓力轉嫁大眾；因此在地緣政局持續不明朗下，政府管理公共財政時不適宜有任何鬆懈，以應付不時之需。

回應宏福苑事件影響：好難機械化分出每一個唔同因素 不過，楊何蓓茵形容隨著經濟持續增長及政府財政有改善，「合理薪酬調整」有助維持公務員士氣，亦是對整體公務員團隊工作成果的一份肯定。被問到幅度有否考慮公務員在宏福苑事件的責任，楊何蓓茵回應稱「好難機械化分出每一個唔同因素」，又指特首會同行會作任何決定時，都會考慮公眾觀感、接受程度等，而不只是考慮公眾對個別事件的看法。 今次劃一加薪2%的方案，就公務員、廉政公署及輔助部隊人員涉及約27億元，政府亦會按同樣幅度調整政府資助機構的資助額，涉及約33億元，兩者合共約60億元。楊何蓓茵指，理解不同公務員團體對薪酬調整有不同訴求，將會向對方詳細解釋行會的考量。

華員會對加幅非常失望 林琳：加薪符合市場走勢 華員會會長蔡冠龍接受傳媒訪問時，直言對加幅非常失望，認為與期望有很大落差、無視公務員貢獻。他指，政府去年因赤字要求公務員共渡時艱凍薪，而今年有盈餘就說要考慮未來財政承擔，認為肯定會打擊團隊士氣，並擔心很難吸引人才加入公務員隊伍。立法會公務員及資助機構員工委員會副主席林琳支持方案，認為有關安排審慎持平，又認為在穩守財政底線的前提下，2%的加薪幅度充分肯定公務員團隊的貢獻。她指，參考市場數據，本港私人機構薪酬持續上升，今次公務員加薪符合市場走勢，既能回應公務員合理訴求、提振團隊士氣，亦有助穩定公務員隊伍、留住專業人才。香港社會服務聯會行政總裁、社福界立法會議員陳文宜期望，社會福利資助機構會把政府因今次加薪而增加的資助，全數用於政府資助員工的薪酬開支及落實到各職級。她又指，社福機構聘用的非資助員工同樣有需要改善薪酬，在呼籲機構盡力保障全體員工福祉的同時，亦希望社會各界及政府能理解社福機構在人手管理與資源分配上的兩難與承擔。