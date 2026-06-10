公務員劃一加薪2%｜楊何蓓茵：沒「搬龍門」因龍門一直都在 拉Curve不會衍生擦鞋文化

楊何蓓茵在電台節目說，加薪是肯定公務員工作及維持士氣，希望與私營市場不要相差太遠(資料圖片)

行政長官會同行政會議向公務員職方提出，全體公務員薪酬劃一上調2%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日會與四個公務員中央評議會職方會面，聽取意見。她明白不同團體提出要求背後的原因，可以理解，她會講述行會的考慮，亦會分析當前情況，相信他們會明白。

楊何蓓茵在電台節目說，公務員過去很努力做了很多工作，推行很多好的政策，包括提振經濟和改善民生等，整體工作文化有改變。今次加薪是肯定公務員工作及維持士氣，希望與私營市場不要相差太遠。但同時要顧及香港整體財政狀況與發展需要，以及地緣政治等因素如中東衝突，需要小心謹慎處理政府財政。

對於有公務員團體表示考慮政府財政長遠影響，等同引入新指標和「搬龍門」。楊何蓓茵回應「龍門」一直都在，指六大因素包括政府財政狀況，雖然政府過往就地緣政治作出的補貼數目不大，但未來情況仍未知，作為負責任的政府應作出準備。