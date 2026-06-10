公務員劃一加薪2%｜楊何蓓茵：沒「搬龍門」因龍門一直都在 拉Curve不會衍生擦鞋文化

行政長官會同行政會議向公務員職方提出，全體公務員薪酬劃一上調2%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日會與四個公務員中央評議會職方會面，聽取意見。她明白不同團體提出要求背後的原因，可以理解，她會講述行會的考慮，亦會分析當前情況，相信他們會明白。
楊何蓓茵在電台節目說，公務員過去很努力做了很多工作，推行很多好的政策，包括提振經濟和改善民生等，整體工作文化有改變。今次加薪是肯定公務員工作及維持士氣，希望與私營市場不要相差太遠。但同時要顧及香港整體財政狀況與發展需要，以及地緣政治等因素如中東衝突，需要小心謹慎處理政府財政。
對於有公務員團體表示考慮政府財政長遠影響，等同引入新指標和「搬龍門」。楊何蓓茵回應「龍門」一直都在，指六大因素包括政府財政狀況，雖然政府過往就地緣政治作出的補貼數目不大，但未來情況仍未知，作為負責任的政府應作出準備。
考慮宏福苑火觀感？行會任何決定都會考慮市民反應
至於有否考慮宏福苑火災事件，楊何蓓茵說，行會作任何決定都會考慮市民的反應，不單止個別事件，市民對公務員都有不同看法，在很多事件上市民覺得公務員發揮作用及做得好，亦有些事市民對公務員表現有些批評，當局都會考慮。
整個職系進行比較 「咁去擦邊個鞋呢？」
另外，有關公務員評核制度優化計劃，楊何蓓茵說只要求同事如實評核，強調並非要求無論表現如何，都需要劃一評核5%人員為第四、五或六級。至於被指會衍生「刷鞋文化」或「馬房文化」，她說過往不時有這些說法出現，相信今次提出的計劃不會出現這些效果，相信公務員工作或其人員作評核不容易受影響，指因為公務員基數龐大，制度要求是整個職系進行比較，「大家唔係同同一隊人去比，咁去擦邊個鞋呢？」