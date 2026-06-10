公務員劃一加薪2%｜華員會批行會諮詢「做場戲」 嘆公僕貢獻被社會當空氣：衰嘢日日數

行政長官會同行政會議向公務員職方提出，全體公務員薪酬劃一上調2%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日會與四個公務員中央評議會職方會面，聽取意見。華員會會長蔡冠龍今早（10日）在電台節目重申感到失望，指行政會議數十年來幾乎不因職方意見調整最終方案，今次亦難抱期望，直言「行會應受到指摘，完全係做場戲，比人當透明」。他指政府不應過於受「民粹主義」意見影響，直言公眾對公務員觀感「好嘢當空氣，衰嘢日日數」。

蔡冠龍指過去近50年來，行政會議在作出薪酬調整決定後，幾乎未因應公務員團體的意見而作出更改，印象中唯一例外發生在1988年，當時華員會及多個公務員協會聯合向政府強烈表達不滿，在強大壓力下政府向上微調加幅。他稱如政府每年諮詢職方後都不變，「行會應受到指摘」，令人感覺諮詢過程「完全係做場戲」。他強調華員會提出加薪4.12%的訴求有充份理據支持，已綜合考慮不同因素，惟政府將職方提交的理據「水過鴨背」、「比人當透明」。

三隧分流「連小學生都覺得暢通咗」

對於社會大眾對公務員加薪的觀感，蔡冠龍同意須考慮，但絕不能遷就，否則淪為「民粹主義」。他無奈指很少人讚公務員，一般都是批評者才會出聲，舉例如三隧分流方案實施後效果顯著，「連小學生都覺得隧道暢通咗」感嘆公務員做的好事被視作「水同空氣咁，唔經唔覺發生咗」，但一有失誤就被放大，每日不停數，「你要數呢個偷懶蛇王，17萬公務員實有，你一年每日數一個都係365個啫」。

對於外界指私人市場經濟差要減薪、公務員最多只需凍薪，蔡冠龍以2020年為例，當年薪酬趨勢指標為正數，但政府帶頭凍薪，結果令不少原本打算減薪的私人機構跟隨凍薪，強調公務員受到限制約束比私人市場更多，應得到更多保障。他坦言目前最擔心未來招募人手情況，批評政府近年章法「有啲亂龍」，無論是疫情、經濟低迷還是有盈餘時均對公務員薪酬緊縮。