高鐵西九龍站15個月台足應付需求　陳美寶：無計劃增建第二車站

運輸及物流局局長陳美寶表示，特區政府與深圳當局正全力推展港深西部鐵路及北環線支線兩個跨境鐵路項目，兩個項目均兼備跨境出行和香港本地通勤雙重功能，配合便捷的「一地兩檢」通關安排，將全面打通港深兩地的軌道交通網絡，並支持香港的北部都會區發展，目前高鐵西九龍站設有15個月台，當中10個現正投入運作，充分應付營運要求，現階段沒有計劃另建高鐵站。

陳美寶在書面回覆立法會議員質詢時指出，現時由西九龍站直達的內地站點，已經加至110個，每日開行至少212班車，平均每日乘客量已超過9萬人次，在節假日和周末高鐵出行高峰期，日均乘客量更超越10萬人次，今年4月4日單日乘客量創出148,700人次的新高。

港鐵一直密切留意實際乘客量及市場需求，不時與內地單位商討，按需要就營運時刻表或列車班次作適當調整，例如於節假日期間開行額外短途班次來往熱門站點等，政府亦密切監察高鐵西九龍口岸運作，靈活調配人手、善用資訊科技，完善口岸設施，提升口岸通關能力。政府和港鐵會繼續密切留意高鐵香港段和西九龍站的營運情況和乘客量，適時檢視並優化車站及口岸的配套設施，包括提升票務及候車大堂的布局、車站內的商鋪、座椅等設施，並因應國家高鐵網絡的發展適時增加直達站點，以滿足乘客需要和長遠高鐵發展。