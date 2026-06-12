東東雲吞麵招牌重現天后街頭 掀網民集體回憶：炸醬麵最好味

90年代在香港有超過30間分店的連鎖食店「東東雲吞麵」，在2006年底撤出快餐市場。近日有網民於天后街頭發現其招牌「重現天日」，隨即掀起網民集體回憶，「細個好鍾意食，炸醬麵最好味！」、「如果開返就好啦」。

2006年底撤出快餐市場

東東雲吞麵在1988年開業，主打雲吞麵、腸粉、炸醬撈麵等平民快餐，因價錢親民份量十足，業務擴展迅速，由1989年只有7間分店，兩年後已擴展至逾30間。該店投入大量廣告宣傳，以「東東雲吞麵，密食當三餐！」作口號，再加上提供場地拍攝電影推廣得宜，令東東雲吞麵無人不識。惟踏入2000年，食物質素被指參差，生意逐步下滑，最終2006年底在樂富最後一間分店結業後撤出快餐市場。

社交平台Threads近日有網民發帖，可見在天后僑興大廈1樓驚現東東雲吞麵招牌，惟隨着歲月招牌已非常殘舊，樓主稱「等過馬路，抬頭一睇，呢個招牌好耐冇見過！Gen Z一定未聽過」。帖文隨即掀起網民集體回憶熱議，有人指天后店於「1990年4、5月開幕」、「係天后嗰間，好懷念」、「廿幾年前幾乎日日去呢間tea，十零蚊就有碗雲吞麵同雜果賓治」、「中學年代嘅飯堂，時代嘅眼淚」、「懷念昔日青春少年時！樓主這相，勾起了我的回憶！」、「以前好鐘意食，雲吞麵同炸醬麵都好正」、「我次次去都只食炸醬麵」、「細個好鍾意食，炸醬麵最好味！」、「差啲唔記得咗香港都有過一間連鎖主力專做雲吞麵」、「如果開返就好啦」，亦有年輕網民直言「咩黎，未聽過喎」。