南港島線西段料2034前通車 香港仔站及田灣站擬設香港仔海傍道

南港島線(西段)建議提出超過10年，政府早前公布全長約7.5公里的最新走線，擬建8個車站包括香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港及瑪麗醫院，兩端分別連接現有的黃竹坑及香港大學站。政府爭取在2027年開展前期建造工程，目標於2034年或之前開通，以配合區內發展，包括華富邨重建計劃新增人口遷入的時間表。

工聯會南區區議員林詠欣周四(11日)於社交平台披露香港仔站及田灣站的擬議預設位置，其中田灣站擬設於香港仔海傍道休憩處附近，香港仔站同樣位於香港仔海傍道沿綫，與港鐵向區議會報告的初步走綫相近。她表示鐵路開通之後，服務範圍將會全面覆蓋田灣、香港仔、華貴、華富等南區住宅區，亦會照顧到漁業同休憩設施嘅需要。