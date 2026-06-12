南港島線西段料2034前通車 香港仔站及田灣站擬設香港仔海傍道

南港島線(西段)建議提出超過10年，政府早前公布全長約7.5公里的最新走線，擬建8個車站包括香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港及瑪麗醫院，兩端分別連接現有的黃竹坑及香港大學站。政府爭取在2027年開展前期建造工程，目標於2034年或之前開通，以配合區內發展，包括華富邨重建計劃新增人口遷入的時間表。
工聯會南區區議員林詠欣周四(11日)於社交平台披露香港仔站及田灣站的擬議預設位置，其中田灣站擬設於香港仔海傍道休憩處附近，香港仔站同樣位於香港仔海傍道沿綫，與港鐵向區議會報告的初步走綫相近。她表示鐵路開通之後，服務範圍將會全面覆蓋田灣、香港仔、華貴、華富等南區住宅區，亦會照顧到漁業同休憩設施嘅需要。
建議的南港島線（西段）包括一條長約7.5公里的專屬高架橋及隧道。除了從瑪麗醫院站至香港大學站的一段走線需採用隧道形式外，項目主要採用專屬高架橋設計，及建議採用智慧綠色集體運輸系統，與路面交通完全分隔，不受現有路面交通影響。項目將服務香港南區及西區約13 萬的居住人口及約5萬就業職位。現時從華富邨經黃竹坑到金鐘的車程為約35分鐘，從華富邨到香港大學的車程則為約25分鐘。當南港島線（西段）通車後，這兩段車程將分別縮短至約20分鐘和10分鐘，即節省約15分鐘。