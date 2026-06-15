輸入外勞｜增兩級審批機制　餐飲業本地工與外勞比例收緊至3比1

政府完成檢討「補充勞工優化計劃」實施情況，決定明日(16日)起推行輸入勞工分級審批機制，餐飲業出品部及樓面部被納入第二級審批。第一級的基本審批規定，可按2:1計算本地全職僱員與輸入勞工的比例（即2名本地勞工對1名外勞），及須進行4星期本地招聘；第二級審批，須遵守更嚴格的本地工與外勞比例3:1人手比例規定（即3名本地勞工對1名外勞），比例改為以整個部門的所有職位計算；本地招聘期劃一為六星期，期間僱主須每兩星期參加一次由勞工處舉行的招聘會。

勞工處向立法會提交文件指，納入第二級審批機制的職位，包括餐飲服務業的出品部職位，即廚師、初級廚師、燒烤廚師、餐飲調配員及酒吧主管等，以及樓面部職位，包括侍應生、樓面部部長、接待員及收銀員等。由6月16日起，僱主申請相關職位時須遵守更嚴格的3比1人手比例規定，同時將計算人手比例的基礎改為整個部門的所有職位，例如：一家餐廳申請輸入 8名工人（包括2名初級廚師、2名幫上什、2名二廚及2名餐飲調配員），該名僱主必須已經及持續在出品部僱用24名本地工人（所有在該部門的全職本地工人，不論職位均計算在內）。

為推動殘疾人士就業，僱主如僱用本地殘疾人士擔任全職工作，申請輸入勞工時，本地殘疾僱員與輸入勞工的人手比例會以一比一計算。 行政制裁疊加計算最長「停賽」5年 勞工處會加強對嚴重違規僱主施加行政制裁，如涉及多於一項違規事項，禁止參與計劃的限期會疊加計算，最長5年，亦會公布所有被施加行政制裁僱主的身份，進一步加強阻嚇力。