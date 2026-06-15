輸入外勞引分級制 餐飲業須增本地人比例

政府即日起收緊輸入外勞規定，引入第二級審批機制，餐飲業的出品部和樓面部本地與外勞比例，會由2比1收緊至3比1，計算方式亦由整間公司改為按部門計。勞工處指，日後可因應勞動市場變化，把更多行業、部門或職位納入第二級機制，又表示未有訂立檢討時間表，「不抗拒」輸入外勞計劃恆常化的說法。
現有「補充勞工優化計劃」自2023年9月生效以來，勞工處截至上月共接獲逾20萬名外勞輸入申請，批出當中近11萬人來港工作，餐飲服務業佔整體近四成。政府完成檢討計劃，決定即日起推出分級審批機制，率先納入餐飲業的出品部及樓面部，職位包括廚師、初級廚師、侍應、收銀員等，僱主需要遵循更嚴格的要求，包括本地全職僱員與外勞比例由2比1收緊至3比1，比例並由整間公司改為按部門計。僱主本地招聘期從一般的4周延長至6周，以及期間須每兩周參與一次勞工處招聘會。
零售業料供求大致平衡
勞工處長許澤森表示，餐飲業去年出現5%空缺率及6%失業率，反映行業工作時間、地點等存在錯配問題，預計至2028年人力短缺最多約4,000人，零售業則初步估算人力供求大致平衡、預期人手未來一段時間會萎縮，故率先於餐飲業推行新安排。他解釋，會參考經濟和勞工市場情況、個別工種人力供求情況等因素和數據，決定是否把工種納入第二級審批機制，強調失業率屬考慮因素但非唯一，亦要檢視失業率高與輸入外勞關係是否顯著、本地人對相關工種求職意欲等。外勞人數增幅雖然要視乎申請食肆數目，但許澤森估計收緊比例後，餐飲業外勞數目整體增長應會放緩，又稱日後可按市場變化，把其他行業、部門或職位納入第二級機制。
檢討後的計劃會加強處分，僱主若同時涉及多於一項違規，禁止申請外勞的期限將疊加計算至最多5年。同時，僱主從外勞工資扣除住宿費的上限會由一成放寬至最多兩成，或扣除實際租金，維持實報實銷及以較低者為準。許澤森稱，「有啲難想像」租金會因而上漲，認為與本地外勞增長幅度關係較大。政府亦放寬本地殘疾僱員與外勞的比例為1比1，鼓勵僱主聘用殘疾人士，許直言僱主如付出薪金聘用殘疾人士而獲得更多外勞配額，「呢個折衷唔係壞事。」
當局稱，會繼續密切監察勞工市場發展，動態調節計劃安排。被問到計劃是否已恆常化時，許澤森表示「不抗拒」這個說法，認為數據反映維持計劃屬適當做法，又稱經驗顯示政策改動「唔等得」，故未有訂下未來檢討時間表。
議員倡高失業率崗位停輸勞
民建聯人力事務發言人、立法會議員張培剛建議，高失業率的行業或崗位可暫停輸入外勞，又擔心分級機制未能杜絕僱主聘用外勞後解僱本地僱員的問題，認為可透過監察強積金供款紀錄等及早鎖定違規公司。工聯會權益委員會歡迎餐飲業外勞人手比例收緊及加重罰則，並促請政府持續監察，按行業情況把更多行業納入第二級機制。