輸入外勞引分級制 餐飲業須增本地人比例

政府即日起收緊輸入外勞規定，引入第二級審批機制，餐飲業的出品部和樓面部本地與外勞比例，會由2比1收緊至3比1，計算方式亦由整間公司改為按部門計。勞工處指，日後可因應勞動市場變化，把更多行業、部門或職位納入第二級機制，又表示未有訂立檢討時間表，「不抗拒」輸入外勞計劃恆常化的說法。

現有「補充勞工優化計劃」自2023年9月生效以來，勞工處截至上月共接獲逾20萬名外勞輸入申請，批出當中近11萬人來港工作，餐飲服務業佔整體近四成。政府完成檢討計劃，決定即日起推出分級審批機制，率先納入餐飲業的出品部及樓面部，職位包括廚師、初級廚師、侍應、收銀員等，僱主需要遵循更嚴格的要求，包括本地全職僱員與外勞比例由2比1收緊至3比1，比例並由整間公司改為按部門計。僱主本地招聘期從一般的4周延長至6周，以及期間須每兩周參與一次勞工處招聘會。