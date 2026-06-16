香港人工智能研發院今年內投入運作　林定國：將推動AI標準化與安全應用

私隱專員公署今日(16日)舉行30周年保障私隱峰會暨「香港國際數據私隱學院」成立儀式。律政司司長林定國致辭時提到，香港人工智能研發院於今年稍後投入運作，將推動香港在人工智能領域的創新研發和產業應用。研發院將制定人工智能標準等，以推動人工智能的標準化與安全應用，強調特區政府決心推動安全及符合道德的人工智能應用。

林定國表示，特區政府支持私隱專員公署應對全球化下的私隱威脅，但沒有一個司法管轄區能單獨應對這些挑戰，合作至關重要。此外，國家「十五五」規劃提出要推進數字中國建設，深化拓展「人工智能+」，為經濟和社會進步賦能，同時致力打擊數據濫用及私隱洩漏等，並強調私隱保障及跨境執法合作的重要性。香港將於稍後公布首份五年規劃，將與國家「十五五」規劃對接，推動香港更好融入國家發展大局。