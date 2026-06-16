廣東院舍照顧服務計劃7.1起新增3間院舍　兩間為「進優生活」合作營運

社會福利署今日(16日)宣布，「廣東院舍照顧服務計劃」由下月1日起，將新增3家安老院為認可服務機構，屆時總數將增至29家。相關院舍包括位於深圳的「潤華松鶴頤養中心」和「榕悅‧大鵬濱海頤養中心」，以及「東莞東華陽光城」。此外，佛山市「南海區桃苑福利中心」會擴大服務範圍，同時提供資助護理安老宿位和護養院宿位。
其中，東華陽光城及榕悅·大鵬濱海頤養中心皆為香港安老服務機構「進優生活」合作營運，是次為「進優生活」合作營運的內地院舍第四度獲社會福利署揀選為「計劃」下的認可服務機構；連同今次新增的東莞「東華陽光城」及深圳「榕悅·大鵬濱海頤養中心」，現時由「進優生活」合作營運、並獲社署認可納入「計劃」的認可安老院已增至5間，分別位於東莞「東華陽光城」、深圳「榕悅·大鵬濱海頤養中心」、佛山「暢享薈」、深圳「高樂亦嘉」以及珠海「和園頤養中心」，進一步擴闊港人長者在大灣區接受資助照顧服務的選擇。
由於珠海「和園頤養中心」自推出以來深受港人長者歡迎，目前已累積眾多輪候個案。為免影響申請人適時接受安老服務及院舍安排，該院舍已由上周五(12日)起暫停接受新的申請。「進優生活」表示，將繼續與社署及相關單位緊密協作，為有需要長者提供合適的院舍資訊與銜接支援。
有意透過「計劃」入住的合資格港人長者，可向社署社工提出申請；在接受身體機能及照顧需要評估後，無須輪候可安排入住。政府將提供全額資助，包括食宿、護理服務、個人照顧費用及基本醫療費用；長者一般只需負擔個人消耗品及個人增值服務費等支出。