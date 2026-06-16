3懲教員涉指示在囚人士助偷監獄內電視　總懲教主任稱相信為非法指示

東頭懲教所3名懲教員趁上司離開大樓之際，指示在囚人士用黑色垃圾袋包住電視，並以垃圾車偷運回宿舍，案件今日(16日)續審。總懲教主任李嘉輝今日(16日)在區域法院供稱，懲教職員能指示在囚人士工作，但如果是搬電視機相信為非法指示。他亦同意在2008年曾就鎖閘問題向其上司作假供詞，但否認辯方質疑今日作供「不盡不實」。

被告胡漢傑(49歲)、胡裕輝(52歲)及文偉傑(49歲)，其中首及第三被告被控入屋犯法；首及次被控被控將未授權物品帶離監獄；次被告被控處理贜物罪，指他們於2024年3月15日，在赤柱東頭懲教所大樓地下3號飯堂儲物室，偷走4部新電視，並把它們搬到懲教員宿舍。