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出版：2026-Jun-16 17:19
更新：2026-Jun-16 17:19

張栢芝遭入稟指違反經理人合約　官裁定張栢芝勝訴兼獲訟費

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張栢芝遭入稟指違反經理人合約，官裁定張栢芝勝訴兼獲訟費。(資料圖片)

張栢芝遭入稟指違反經理人合約，官裁定張栢芝勝訴兼獲訟費。(資料圖片)

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女藝人張栢芝遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告，指收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約。經審訊後，法官歐陽浩榮今日(16)於高等法院宣判張柏芝勝訴，兼得訟費。

原告余毓興及AEG Entertainment Group Limited；被告張柏芝。入稟狀指，余毓興與張栢芝於20117月簽訂為期8年的《全球獨家經理人合約》，余先支付4,000萬元片酬，要求張需參演4部指定電影。兩人在翌年5月再簽訂《張栢芝兩部電影片約合約》，余預支276萬元片酬，要求張須額外接拍兩部電影。惟余指張沒有履行電影合約及違反經理人合約，導致經理人及公司蒙受損失，要求賠償至少1,276萬元。辯方爭議該《全球獨家經理人合約》屬偽造，張在合約上的簽名也是他人假冒，而後來亦是余選擇不再找張出演。

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法官在判辭指，張柏芝作供時雖然有時亦未能回應重點，但只是單純想闡明完整情況，並非試圖迴避問題，而回答問題亦沒有猶豫，認為她是一名坦誠的證人。相反余毓興的證供卻有矛盾，認為部份證供或捏造，故較接納張的說法，認為余未能證明張違約。

案件編號：HCA1227/2020

張栢芝涉違約風波現身法庭 情緒激動哽咽兩日無瞓過 張栢芝3歲孻仔生父疑似曝光 張栢芝 錄音室中的張柏芝 3

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