張栢芝遭入稟指違反經理人合約　官裁定張栢芝勝訴兼獲訟費

女藝人張栢芝遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告，指收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約。經審訊後，法官歐陽浩榮今日(16日)於高等法院宣判張柏芝勝訴，兼得訟費。

原告余毓興及AEG Entertainment Group Limited；被告張柏芝。入稟狀指，余毓興與張栢芝於2011年7月簽訂為期8年的《全球獨家經理人合約》，余先支付4,000萬元片酬，要求張需參演4部指定電影。兩人在翌年5月再簽訂《張栢芝兩部電影片約合約》，余預支276萬元片酬，要求張須額外接拍兩部電影。惟余指張沒有履行電影合約及違反經理人合約，導致經理人及公司蒙受損失，要求賠償至少1,276萬元。辯方爭議該《全球獨家經理人合約》屬偽造，張在合約上的簽名也是他人假冒，而後來亦是余選擇不再找張出演。