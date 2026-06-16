天文學家楊光宇把小行星命名「何偉豪」　未婚妻感謝：抬頭望夜空就可看到你

消防隊目(追授)何偉豪去年在宏福苑火災中殉職，過去發現多顆小行星的香港著名業餘天文學家、香港天文學會前會長楊光宇，將其發現、編號為34871的小行星，正式命名為「Howaiho」(何偉豪)，以銘記何偉豪的英勇事蹟。

楊光宇2001年10月18日在他於美國建立的私人天文台「沙漠之鷹天文台」，發現一顆小行星，獲編號為34871。國際天文學聯合會轄下的小天體命名工作組上月初公布，楊光宇把該顆行星正式命名為「Howaiho」，並在簡介提到何偉豪於香港一場嚴重火災中殉職，其勇敢和奉獻精神將永遠被銘記。