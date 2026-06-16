天文學家楊光宇把小行星命名「何偉豪」　未婚妻感謝：抬頭望夜空就可看到你

消防隊目(追授)何偉豪去年在宏福苑火災中殉職，過去發現多顆小行星的香港著名業餘天文學家、香港天文學會前會長楊光宇，將其發現、編號為34871的小行星，正式命名為「Howaiho」(何偉豪)，以銘記何偉豪的英勇事蹟。
楊光宇2001年10月18日在他於美國建立的私人天文台「沙漠之鷹天文台」，發現一顆小行星，獲編號為34871。國際天文學聯合會轄下的小天體命名工作組上月初公布，楊光宇把該顆行星正式命名為「Howaiho」，並在簡介提到何偉豪於香港一場嚴重火災中殉職，其勇敢和奉獻精神將永遠被銘記。
楊光宇：所代表意義真實而永恆
何偉豪的未婚妻Kiki在社交平台表示，早前收到楊光宇通知命名的消息，引述對方鼓勵她「不要因為現在暫時看不到它而覺得失望」，指出雖然未必能用肉眼看到這顆小行星，但它所代表的意義卻是真實而永恆的，又稱何偉豪的名字會永遠留在太陽系之中，「而他的勇氣、犧牲，以及救人的精神，也會一直留在香港市民的記憶裡。」
Kiki在帖文感謝楊光宇，稱「化作星星的您永遠守護著我們」，並回憶何偉豪知道她很喜歡看星星，前年特意帶她看南十字星，「這些回憶永遠都會留在我的心裡」，「以後我和多豬只要抬頭望向夜空，就可以看到你了。」