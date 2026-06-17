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出版：2026-Jun-17 07:58
更新：2026-Jun-17 16:50

天氣｜天文台料今晚明日初時雨勢有時頗大　部分地區有機會水浸(更新)

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雷暴警告生效，今日間中有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片)

雷暴警告生效，今日間中有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片)

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【16:50更新】天文台發出特別天氣提示受活躍偏南氣流影響，預料今晚及明日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【12:00更新】天文台發出特別天氣提示強雷雨區持續於珠江口以南一帶發展並逐漸靠近本港，未來兩三小時本港可能受大雨影響，市民應提高警覺。

本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。(香港天文台)

雷暴警告現正生效，有效時間至上午9時正，預料大嶼山、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。天文台於上午7時30分發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港以南海域，並有可能在未來兩三小時為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。提醒市民請留意天氣變化及天文台的最新天氣消息。天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。

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天文台展望明日部分地區雨勢仍然較大。端午節風勢頗大，初時局部地區有雷暴，日間天色好轉。週末期間部分時間有陽光及炎熱。天文台又指，一道低壓槽會在今明兩日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區仍有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節至下周初天色好轉，天氣漸轉酷熱。

天文台展望明日部分地區雨勢仍然較大。端午節風勢頗大，初時局部地區有雷暴，日間天色好轉。(香港天文台)

天文台展望明日部分地區雨勢仍然較大。端午節風勢頗大，初時局部地區有雷暴，日間天色好轉。(香港天文台)

黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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