天氣｜天文台料今晚明日初時雨勢有時頗大　部分地區有機會水浸(更新)

【16:50更新】天文台發出特別天氣提示，受活躍偏南氣流影響，預料今晚及明日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。 【12:00更新】天文台發出特別天氣提示，強雷雨區持續於珠江口以南一帶發展並逐漸靠近本港，未來兩三小時本港可能受大雨影響，市民應提高警覺。

雷暴警告現正生效，有效時間至上午9時正，預料大嶼山、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。天文台於上午7時30分發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港以南海域，並有可能在未來兩三小時為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。提醒市民請留意天氣變化及天文台的最新天氣消息。天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。

天文台展望明日部分地區雨勢仍然較大。端午節風勢頗大，初時局部地區有雷暴，日間天色好轉。週末期間部分時間有陽光及炎熱。天文台又指，一道低壓槽會在今明兩日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區仍有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節至下周初天色好轉，天氣漸轉酷熱。