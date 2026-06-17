車Cam直擊｜青沙公路致命車禍　休班消防員與妻雙亡　客貨車司機涉危駕被捕

青沙公路昨日(16日)晚上發生的兩死致命車禍。消息指，兩名死者為夫妻關係，男死者為一名休班消防員，隸屬觀塘消防局。據指，兩人居於元朗區，事發前截乘涉事的士由元朗往牛頭角，詎料途中遇意外夫妻雙亡。的士司機及44歲客貨車司機受輕傷送院，客貨車司涉危險駕駛被捕。

事發於周二（16日）晚上10時22分。有車CAM拍攝到事發經過，當時一輛客貨車正沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，至海麗邨對開一個彎位時，失控越過左線並與一輛的士相撞，的士撞向石壆，打了最少5個筋斗，期間有人被拋出車外；客貨車亦翻側衝前。事發後有兩人倒臥地上，兩車的零件四散。有途經駕駛者停車協助。救援人員到場，證實被拋出車外的38歲男乘客和35歲女乘客當場死亡，的士司機和44歲客貨車司機受輕傷，均清醒送院治理。警方正調查事故起因，以釐清兩名乘客當時有否繫穩安全帶。