黃百鳴即時服刑 內幕交易案判囚5月放棄保釋

80歲資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴）於2017年天馬影視公布賣盤前，慫使胞妹在指定時間及價位購入天馬影視股份，遭證監會起訴。經審訊後被裁定內幕交易罪成。早前被判監禁5個月、罰款逾9.9萬元，另須向證監會支付37萬訴訟及調查費用。黃百鳴其後獲准以20萬元保釋等候上訴，惟辯方今日（17日）到西九龍裁判法院申請撤銷保釋，獲裁判官高偉雄批准，黃須即時服刑。

黃百鳴被控一項內幕交易罪，指他以就天馬(現稱傳遞娛樂)的股份進行內幕交易，違反《證券及期貨條例》第291條。控罪指，他大約在2017年8月25日至同年10月17日期間，涉嫌慫使或促致黃潔珍進行天馬的股份交易，而他當時為天馬的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬的內幕消息的消息。

控方案情指，黃在第三方協商買賣「天馬影視」股份期間，分數次轉帳共200萬港元予胞妹黃潔珍，並透過WhatsApp指示她買股，訊息提及「明天低過0.2，盡買」等，而胞妹在相應時間買入總值約160萬港元的「天馬」股份。辯方早前求情指，事件令黃百鳴名譽喪失，希望法庭考慮他從未犯事、已退休和步入高齡，沒有機會重犯，判處非監禁式刑罰。