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出版：2026-Jun-17 21:06
更新：2026-Jun-17 21:06

4青年醉倒酒吧區街頭遭「執屍」　警拘36歲男涉性侵偷拍檢偉哥

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4漢醉倒街頭遭性侵及偷拍，36歲男子涉4宗罪被捕，警方交代案情。

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一男子涉在酒吧區尋找目標，將一些醉倒街頭、不省人事的男子帶往賓館或大廈梯間進行侵犯，並偷拍過程，最少涉及4名男性受害人；涉事的36歲子周一被警方拘捕，涉未經同意下作出肛交、作出嚴重猥褻作為、非法拍攝私密部位及管有第一部毒藥。

19歲青年醒來發現全身赤裸

警方指，於6月14日接獲一名19歲男子報案，指他於前一日(13日)凌晨在中環酒吧與朋友飲酒後失去知覺，至同日下午約3時醒來時，發現身處一間位於尖沙咀的賓館房內，當時全身赤裸，並感到身體不適，疑遭受性侵，離開後即時報警求助。

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油尖警區刑事部接報後隨即展開調查，包括翻查「銳眼計劃」閉路電視片段，迅速鎖定疑犯身份，並於6月15日將其拘捕。警方進一步調查發現，疑犯於案發當日凌晨將該名受害人帶往賓館性侵並拍攝過程。於被捕人的手提電話內，警方更發現多段涉及另外3名醉酒男子的懷疑性侵犯影片及照片。

一名受害人身份仍有待確認

警方其後成功聯絡其中兩名受害人，分別為22歲及23歲本地男子。兩人分別於去年8月及今年5月，曾在中環飲酒後醉倒街頭，被人帶往賓館或大廈梯間後遭侵犯，惟當時未有報案。至於片中另一名受害男子，警方仍在確認其身份。

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案件將於明日在九龍城裁判法院提堂

警方搜查被捕人住所，檢取涉案衣物、一部手提電腦及6粒俗稱「偉哥」的第一部毒藥。該名男子現正被警方扣留調查，並已被暫控相關罪名，案件將於明日在九龍城裁判法院提堂。

警方表示，此案性質嚴重，對受害人造成身心傷害，並因涉及偷拍而增加潛在二次傷害風險，對此予以強烈譴責。

籲與友共聚避免過量飲酒精飲品

警方提醒市民，尤其在節日或大型體育賽事期間，市民常與朋友聚會飲酒，應避免過量飲用酒精飲品，以免影響健康之餘，亦增加被不法分子利用的風險。如飲酒後感到不適，應避免獨自離開，並預早聯絡可信任人士接送；同行者如見有人醉酒，亦應主動提供協助。

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酒店及賓館從業員加強警覺

此外，警方呼籲酒店及賓館從業員，如發現有人帶同醉酒或失去知覺人士入住，不論性別，應提高警覺，可適當查問或加強登記程序，以防範可疑情況。

警方亦強調，如有任何人懷疑自己曾遭受性侵犯或性暴力，不論性別，應盡快尋求協助及報警。警方重申，性罪行屬嚴重刑事罪行。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第118A條，「未經同意下作出肛交」一經定罪，最高可被判處終身監禁。

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