教局不同策略增學生AI素養 數字教育須納入學校計劃

教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，提出學校要將數字教育納入學校發展計劃或周年計劃，並制訂人工智能(AI)素養學習架構、要求教師每3年接受30小時數字教育培訓等，期望透過不同策略全面提升學生AI素養。另外，香港考試及評核局正探討在2031年全港性系統評估全面電子化後，在中學文憑試(DSE)個別科目試行電子化。 去年《施政報告》提到，教育局預留20億元支援中小學數字教育。教育局委託課程發展議會編訂《中小學數字教育發展藍圖》，提出四大發展重點，包括培育兼具數字素養與人文關懷精神人才、加強教師培訓推動教育數字化轉型、建立智慧校園和推動跨界別協作，包括推動「人工智能+課程」、要求所有公帑資助學校要將數字教育納入學校發展計劃或周年計劃，制定推行策略，在推行一個學年後教育局會進行相關視學。

要避免學生墮「高技術低思維」 議會同時制訂AI素養學習架構和應用AI教學指南，配合初小至高中不同階段循序漸進學習，培育創新思維、解難能力及正確價值觀，並指出教師不應「為用AI而用」、要避免學生墮入「高技術低思維」及以AI取代思考過程，使用過程亦要合規守法，絕不能用AI工具生成危害國家安全、踐踏社會道德規範等資料，若課題涉及國安、主權和領土爭議、不正確價值觀等敏感內容，應予刪除及尋求學校管理層意見。 藍圖列出10個推行策略和相關行動，包括加強數理科技教育以提升學生創科能力，下學年推出小學資訊與創新科技課程框架及更新高中科學科課程等，今年底前亦會公布高中科學科及數學科延伸部分課程設置建議。其他行動包括要求教師每3年接受最少30小時數字教育相關培訓、每年提供5萬個教育專業發展活動名額，以及探討透過AI協助處理學校行政工作、家校合作建立學生正確價值觀等。課程發展議會主席潘偉賢指，制訂藍圖時已考慮到AI日新月異，因此所有策略都要動態調整，藍圖行動整體屬「大方向」，推行時「可能到時會加啲嘢，或者某啲做快啲、做慢啲」。

未來探索DSE數字化可行性 另外，藍圖提到考評局於2031年前，會逐步把電子版全港性系統評估(e-TSA)推展至所有年級，並計劃在DSE小部分科目試行電子化，探索DSE數字化可行性。考評局秘書長魏向東稱，國際上很多考試都已經用電腦應考，「未來個趨勢都係咁」，計劃在做好e-TSA後，先在較少考生的科目試行，但資訊及通訊科技等涉及畫圖的科目應較難推行。教育局首席教育主任(創新科技教育及質素保證)林威廉亦指，新安排要顧及適應程度及考試模式。 教育局長蔡若蓮稱，數字時代教育重構是系統性變革，局方將仔細參考藍圖策略與措施，期待與學界及相關持份者繼續合作，助力學生善用科技實現夢想。

議員倡優先支援設備不足學校 教聯會主席、立法會議員黃錦良相信，各學校會按其校本需要，就AI促進教學和培訓教師等制訂計劃，又認為小學資訊與創新科技課程框架愈早推出，就愈能夠適應數字教育發展步伐。教育局同日向所有公帑資助學校，發放一筆過50萬元撥款，啟動為期3年的「『智』啟學教」撥款計劃，支援學校推行數字教育，黃錦良希望教育局可成立配對基金，優先支援基建和設備不足的學校。民建聯立法會議員朱立威說，教師30小時培訓要求有助統一理解，而每年有不少於5萬名額有助解決過去培訓「分散化」的問題。