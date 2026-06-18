《中小學數字教育發展藍圖》出爐　課程發展議會冀教學生勿倚賴電子工具

教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》。課程發展議會委員張澤松今早(18日)在電台節目強調，制定藍圖的關鍵核心在於需要兼顧「前瞻性」與「落地」。在《藍圖》公布前，本地中小學在推行電子學習和AI教育時，普遍呈現「碎片化」及缺乏統一標準的狀況，期望透過藍圖引導學界邁向清晰的發展方向。
培養判斷資訊真偽能力
張澤松強調，《藍圖》核心理念是希望同學一邊學習之餘亦能即時運用，更重要是勿過分依賴電子工具思考，一定要反思及創作，亦必須在課堂應用中掌握「眼見未為真」的懷疑精神，培養判斷資訊真偽的能力，同時培養「科技向善」及「以人為本」的學習模式，建立學生的價值及道德觀念。對於教師須每3年完成不少於30小時的數字教育培訓，他坦言僅靠目前的常規培訓明顯不足，但教師能以「層遞」方式學習，包括參與教育局恆常提供的培訓，同時可透過學習圈的模式推動教師之間的「有機增長」，透過同行交流提升能量與知識層面。
《藍圖》提供清晰指引與框架
教育評議會執行委員、香港道教聯合會圓玄學院第三中學校長賴俊榮在同一節目上表示，科技發展日新月異，政策定得太死板會不合時宜，而《藍圖》提出的四大重點切合未來絕對需要的方向。目前中小學的數字教育發展進度呈現百花齊放的狀態，學生缺乏統一的基礎知識。如今由局方發表具體藍圖，提供清晰的指引與框架，能讓所有學校的步伐重歸一致，令學界有所適從，對推動整體教育數字化非常有幫助極大。
賴俊榮又認為，要求教師接受30小時數字教育培訓確實會增加工作量，但認為使用AI是大勢所趨，需要教師指導學生正確用法，期望當局調整要求以便學校提供充足時間予教師發展。他補充，現在出生的小朋友都是「AI原住民」，一出生就處於AI時代，所以需不停優化框架。不論學校教與不教，學生私底下都已經在使用AI輔助學習，因此教師必須裝備自己，引導學生建立批判性思維。