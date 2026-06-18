《中小學數字教育發展藍圖》出爐　課程發展議會冀教學生勿倚賴電子工具

教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》。課程發展議會委員張澤松今早(18日)在電台節目強調，制定藍圖的關鍵核心在於需要兼顧「前瞻性」與「落地」。在《藍圖》公布前，本地中小學在推行電子學習和AI教育時，普遍呈現「碎片化」及缺乏統一標準的狀況，期望透過藍圖引導學界邁向清晰的發展方向。

培養判斷資訊真偽能力

張澤松強調，《藍圖》核心理念是希望同學一邊學習之餘亦能即時運用，更重要是勿過分依賴電子工具思考，一定要反思及創作，亦必須在課堂應用中掌握「眼見未為真」的懷疑精神，培養判斷資訊真偽的能力，同時培養「科技向善」及「以人為本」的學習模式，建立學生的價值及道德觀念。對於教師須每3年完成不少於30小時的數字教育培訓，他坦言僅靠目前的常規培訓明顯不足，但教師能以「層遞」方式學習，包括參與教育局恆常提供的培訓，同時可透過學習圈的模式推動教師之間的「有機增長」，透過同行交流提升能量與知識層面。