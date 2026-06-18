3個月大女嬰瘀傷骨折　父母分別判兩周及一年感化令

一對父母在誕下女嬰後以錯誤姿勢餵奶，導致3個月大女嬰營養不良、身體有瘀傷骨折。兩人早前承認兩項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今早(18日)在九龍城裁判法院分別判囚2星期及1年感化令。

被告依次為23歲家庭主婦C.P.W.及26歲公司經理Y.K.M.，被控2022年10月25日至2023年1月4日之間，兩度於黃大仙鳴鳳閣某單位虐待或忽略一名3個月大兒童X。案情指，當時19歲女被告C.P.W.與22歲男被告Y.K.M.於2022年誕下女嬰X，及後被安排參與明愛風信子行動，及由社工定期家訪跟進個案。同年12月，社工家訪時發現X十分瘦削，但無吐奶異常情況，故建議兩人更頻繁地餵奶，並教導餵奶姿勢及掃風動作。同月，社工發現女被告仍以錯誤的姿勢餵奶，亦沒有將奶粉完全融合，而X仍是十分瘦削，在詢問下社工得知兩人開始為X戒夜奶，遂建議二人更頻繁地餵奶。