3個月大女嬰瘀傷骨折　父母分別判兩周及一年感化令

一對父母在誕下女嬰後以錯誤姿勢餵奶，導致3個月大女嬰營養不良、身體有瘀傷骨折。兩人早前承認兩項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今早(18日)在九龍城裁判法院分別判囚2星期及1年感化令。
被告依次為23歲家庭主婦C.P.W.及26歲公司經理Y.K.M.，被控2022年10月25日至2023年1月4日之間，兩度於黃大仙鳴鳳閣某單位虐待或忽略一名3個月大兒童X。案情指，當時19歲女被告C.P.W.與22歲男被告Y.K.M.於2022年誕下女嬰X，及後被安排參與明愛風信子行動，及由社工定期家訪跟進個案。同年12月，社工家訪時發現X十分瘦削，但無吐奶異常情況，故建議兩人更頻繁地餵奶，並教導餵奶姿勢及掃風動作。同月，社工發現女被告仍以錯誤的姿勢餵奶，亦沒有將奶粉完全融合，而X仍是十分瘦削，在詢問下社工得知兩人開始為X戒夜奶，遂建議二人更頻繁地餵奶。
翌年1月，兩名被告缺席與社工的會面及失聯，社工登門了解情況發現X左臉頰有瘀青且仍然十分瘦削，遂聯同男被告將X送往伊利沙伯醫院。醫療報告顯示，X的體重在3個月內下降0.03公斤至2.96公斤，其左臉頰及右小腿多處瘀傷、臉部有輕微抓痕、右腳趾甲溝炎及左側肋骨骨折。兩名被告在警誡下稱，X臉上傷痕可能是X自己抓傷，而且X每次飲奶後都會嘔吐。
勸諭要成長、重新思考人生方向
裁判官曾宗堯判刑時，質疑二人早前解釋女嬰骨折傷勢由布偶貓造成，在感化報告中則指睡床太擠迫引致，坦然無法完全相信相關說法。曾官又勸諭女被告要成長，做好母親的崗位及工作，另引述報告內容指「有心處理問題」，且對男被告不離不棄，終接納感化官建議判處12個月感化令。至於男被告，曾官認為其報告內容並非十分正面，慶幸仍然疼愛小朋友，但因因為急功近利、想盡快得到金錢上的支援，導致現在因牽涉其他案件而還柙。曾官直指其思維不可行，勸諭他要重新思考人生方向，終判處監禁兩星期。
案件編號：KCCC674/2025