機場黃金劫案｜警方稱明顯有「內鬼」　部分疑犯潛逃內地　被劫金條尚未尋回(更新)

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤表示，案發於6月18日凌晨約12時30分，警方接報，一名36歲本地男子喺機場三號停車場，被3名蒙面男子持刀伏擊，搶走一個背囊，內有6條金條，每條重1公斤，總值約港幣700萬元，匪徒得手後登上接應七人車逃去。事主受僱一名內地商人，由印尼獨自運金回港，落機後步行到上址準備上車時遇襲，後大腿及左前臂受傷，被送瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。

警方搜捕行動仍然繼續

姚永勤指，警方透過情報分析，加上「銳眼」全港性閉路電視安裝行動，於12小時內已掌握重要線索，展開拘捕行動，截至目前共拘捕4男3女，年齡介乎20歲至39歲，全部為本地居民，部分有黑社會背景，罪名包括「串謀行劫」、「行使虛假文書」、「協助罪犯」及其他相關交通罪行。涉案角色涵蓋策劃人、持刀劫匪、接應司機、車主，以及其他協助犯案人士，例如為在逃疑犯預訂酒店等，全部正被扣查。警方相信案件為有針對性、有預謀的劫案。匪徒一早掌握咗事主嘅航班、路線、泊車位置等詳細資料。案件極可能涉及通風報信，明顯有「內鬼」或熟人參與。警方已於荃灣尋回車輛及刀具，但尚未尋回金條，部分涉案疑犯相信已潛逃內地，警方亦已掌握在逃人士身分，已透過相關渠道向內地執法單位要求協助，全力緝捕，搜捕行動仍然繼續，不排除再有人被捕。