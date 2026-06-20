政府不再定義「貧窮」　陳國基：貧窮線不計資產不精準

政府公布的精準扶貧成果報告，不再定義「貧窮」。政務司司長陳國基稱，新做法不等於不理會低收入人士，政府設「兜底保障」，針對生活水平跌至指定水平的人士提供政策介入，例如綜援措施等，過往貧窮線有缺點和不足，未來會改為精準扶貧，並會擴闊支援特定群組。

政府不會再用「貧窮線」定義貧窮。政務司司長陳國基稱，貧窮線過往以收入作為參考指標，而不計算資產，是不準確的計算方法，故決定改為精準扶貧，並研究擴大群體至照顧者或少數族裔等為目標群組支援。陳國基指：「如果有位長者退休，但他是有4、5層樓，在這個貧窮線下，他都是被定義為貧窮，這個大家聽到都知不合理。」