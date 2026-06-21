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出版：2026-Jun-21 11:04
更新：2026-Jun-21 11:04

港男獲派高層3人山景單位 因一原因放棄 網民反應兩極

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單位間格四正，景觀不俗。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」)

單位間格四正，景觀不俗。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」)

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香港不少人苦苦輪候公屋多年，只希望有個安樂窩，惟獲派後又因種種原因而不接受單位。近日就有港男獲派了屯門蝴蝶邨一個3人公屋單位，該單位屬高層單位，十分開揚，而且望山景，唯事主卻因要走一層樓梯而不接受單位。

事主在Facebook「公屋討論區-香港facebook群組」分享，自己近日獲派屯門蝴蝶邨一個249呎的3人單位。由事主分享的影片可見，該單位間光猛開揚，間隔四正，而且正對山景，景觀不俗。不過，事主指會自己不會接受該單位，因該單位位於19樓，需要走一層樓梯。

單位頗為開揚。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」) 單位間隔四正。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」) 單位望山景。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」) 惟廚房與廁所相鄰。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」) 單位望山景。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」) 單位間隔四正。(FB「公屋討論區-香港facebook群組」)

事主在Facebook「公屋討論區-香港facebook群組」分享，自己近日獲派屯門蝴蝶邨一個249呎的3人單位。由事主分享的影片可見，該單位間光猛開揚，間隔四正，而且正對山景，景觀不俗。不過，事主指會自己不會接受該單位，因該單位位於19樓，需要走一層樓梯。

有網民指3人單位僅200多呎太細

不少網民均指不理解事主的決定，認為事主［走寶］。有網民表示，單位不但有露台，而且附近亦有街市和商場，亦不乏食肆。亦有網民大讚單位的景觀和間隔俱佳，而且空氣好又通風。不過亦有網民讚同事主的決定。有網民表示，3人單位僅200多呎，難以間出房間，故理解事主的決定。亦有網民指出，該單位廁所與廚房相鄰，使用起來頗為不便。

達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）

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