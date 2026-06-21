研擴關愛隊探訪範圍至60歲 孫玉菡：認知障礙個案應優先處理

有學者認為，貧窮使人缺乏耐性。(資料圖片)

日前荔景邨發生雙老家庭悲劇，一對七旬婦夫在單位內昏迷，78歲婦人送院後證實不治。勞工及福利局長孫玉菡表示，現時「關愛隊」按房委會住戶名冊和大數據分析，探訪年滿80歲的全長者戶，正積極擴大優先關顧長者的範圍，預計會把探訪範圍擴至60多至79歲。

孫玉菡今日(21日)出席電視節目，其後會見傳媒。他表示，當局計劃檢視關愛隊探訪機制，優化大數據應用，包括加入長期病患等的參數，以識別更多有需要長者。他又指，會與醫管局研究哪類長期病患的風險較高，若「全長者戶」中包含認知障礙症個案，應獲優先處理。

政府日前公布本港首份《精準扶貧成果報告》，不再沿用「貧窮線」定義貧窮。孫玉菡表示，依賴收入計算貧窮無法準確反映貧窮實況，同時亦忽略政府提供的非現金資助，包括醫療和教育等。

孫玉菡續指，雖然「全長者戶」和「單親戶」的身份無法改變，但其處境可變，當有多面向的支援，便不是一個簡單數字能夠表述。他舉例指，如住屋和子女課後托管，都能助單親家庭的家長外出工作，增加收入。

對於有意見認為政府停用「貧窮線」是想停止反映社會的貧窮人口，孫玉菡不同意，稱精準扶貧正正是想面對現存的問題，包括給予生活空間、鄰里支援和長者的關懷照顧等。