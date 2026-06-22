宏福苑聽證會｜宏昌閣火勢4樓蔓延至8樓僅2分鐘 杜淦堃：傷亡完全可避免(更新)

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康法官

宏福苑大火獨立委員會第五輪首場聽證會今日在中環展城館舉行。委員會資深大律師杜淦堃在聽證會上表示，專家證據及政府跨部門調查報告引證，宏福苑大火當日幾乎所有消防設施皆因人為因素而失效，亦證明火勢蔓延及傷亡是完全可以避免。 跨部門調查專組副組長、消防處副消防總長林建軍作供時表示，跨部門調查報告指出，最先起火位置是宏昌閣104至105中間一樓位置平台單車泊位，初步認為是煙頭燒著附近雜物。至於起火時間，8名證人的說法有差異，介乎當日下午2時30分至2時48分之間，相信當日下午2時43分或之前較準確，因閉路電視顯示宏昌閣單車泊位有火光，而當局是在當日2時51分接獲第一個報案。他又指，宏昌閣火勢由4樓蔓延至8樓只需2分鐘，之後迅速蔓延至整幢樓，形容火勢是倍數幾何熱力累積而非線性。

生口令溫度高逾1,000度 跨部門調查專組測試又發現，使用生口及防火玻璃對火勢蔓延有明顯差異。有防火玻璃的窗口在大火下，大廈內最高只有56度，但生口令火勢幾分鐘內完全攻陷後樓梯，溫度高逾1,000度。另外，由於當日消防警鐘被停用，單位外又被發泡膠板掩蓋，居民無從得知火勢，絕大多數居民無收到火警警報，疏散時間實際等於零。 政府化驗所法證事務部總化驗師李詠文作供指，在起火點宏昌閣1樓天井平台發現兩條煙頭，檢驗時再發現另一條燒焦煙頭，起火平台及棚架上皆有大量膠板、膠袋、紙皮和紙皮石等建築物料，有助未熄滅的煙頭持續悶燒並發展成大火，而檢取宏福苑的棚網及帆布檢驗後，全部皆不阻燃，移離火種後更繼續燃燒。

委員會主席陸啟康宣布不會向行政長官李家超建議將獨立委員會轉為法定調查委員會。解釋經過平衡各方利弊，並考慮公眾利益後，宣布不會向行政長官建議將獨立委員會，轉為有法定傳召證人權力的獨立調查委員會。 即使轉法定調查委員會 證人亦可不合作 陸啟康指獨立委員會全面考慮了五項因素後作決定，指有人認為有宏福苑大火涉事者無出席聽證會作供，令公眾無法理解事實的全部。但他說委員會已掌握大量資料，包括超過100萬份檔案，對於大火如何及為何發生有一定掌握，有信心可作出研判和結論。雖然有些人無出席接受盤問，但委員會覺得這些人的供詞不會對事件有明顯事實幫助，即使轉為法定調查委員會，這些證人亦可以不合作。



至於個人追責問題，陸啟康強調應交由執法部門作刑事和民事程序處理，如果交由委員會進行，將好大可能導致拖延，研訊有機會要用雙倍時間，最終報告最少要延至2027年第二季才提交，亦將影響之後的追責和改革，甚或導致遲來的公義。



陸啟康指，委員會衡量各因素後，認為不應該以法定調查委員會方式調查，而圍標往往涉及隱蔽交易、貪污等違法行為，不容易調查，委員會無執法部門的調查權力，亦無權作出罰處。他說決定難免會令某些人失望，但他保證一個由法官領導的委員會，必定會考慮法理和公眾利益，政治和公關考量並非考慮因素。