輸入外勞｜零售保安「搵食艱難」？ 孫玉菡：密切監察是否納第二級審批

輸入外勞丨勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處審批時會嚴格把關，如果有證據見到僱主明顯聘請外勞後解僱本地人，當局一定不會手軟，並嚴格作出行政制裁(資料圖片)

立法會人力事務委員會討論政府推出「補充勞工優化計劃」的優化措施，包括引入分級制，將餐飲服務業的出品部及樓面部本地與外勞人手比例要求收緊至3比1。勞工及福利局表示會密切監察零售及保安行業情況，考慮是否納入第二級審批。

倘僱主聘外勞後解僱本地工 行政制裁不手軟

有議員指收到巿民意見，感到在招聘外勞後，本地工人就被辭退而造成失業，關注當局如何監察僱主有否「出貓」。亦有議員指聽見不少工友反映，除了飲食，零售和保安都覺得「搵食艱難」，問如何才會將這些工種納入第二級審批。