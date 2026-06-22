輸入外勞｜零售保安「搵食艱難」？ 孫玉菡：密切監察是否納第二級審批

立法會人力事務委員會討論政府推出「補充勞工優化計劃」的優化措施，包括引入分級制，將餐飲服務業的出品部及樓面部本地與外勞人手比例要求收緊至3比1。勞工及福利局表示會密切監察零售及保安行業情況，考慮是否納入第二級審批。
倘僱主聘外勞後解僱本地工 行政制裁不手軟
有議員指收到巿民意見，感到在招聘外勞後，本地工人就被辭退而造成失業，關注當局如何監察僱主有否「出貓」。亦有議員指聽見不少工友反映，除了飲食，零售和保安都覺得「搵食艱難」，問如何才會將這些工種納入第二級審批。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處審批時會嚴格把關，如果有證據見到僱主明顯聘請外勞後解僱本地人，當局一定不會手軟，並嚴格作出行政制裁，讓相關僱主受到懲罰。孫玉菡說，外界一直關注餐飲業情況，行業的失業及空缺情況並存，所以當局將餐飲業部份工種的本地及外勞比例改為3比1，既希望本地人有優先就業機會，亦令行業有需要時可合理招聘外勞。他稱本港人口的確面對高齡化的挑戰，勞動人口每年減少，很多行業面對人手老化及緊張，有必要容許僱主申請輸入勞工，強調當局保障本地工人同時，亦要確保僱主有足夠人手。
孫玉菡稱會密切監察數據，若有需要會收緊保安及零售的輸入人手比例，但指兩行業的輸入勞工數目比餐飲少得多：「保安是相對容易入行的，對很多轉職的工友，覺得若真的難找工可做保安。是一個找工的地方，盡可能將崗位給本地人，另一邊面其實保安都難請人的，都要容許他有申請的途徑。」