打工仔月薪中位數升至2.36萬元　金融及保險業減100元仍拋離各行

薪酬可算是打工仔最關心的項目，政府統計處數據顯示，港人今年2至4月的每月就業收入中位數，撇除外傭達2.36萬元，按年上升1,100元、較今年1至3月輕微增加200元。當中，男性的月入中位數為2.5萬元，女性的則為2.08萬元，兩者相差4,200元。

零售業月薪中位數最低

按行業劃分，2至4月每月收入最高的行業為金融及保險，薪金中位數為4萬元，較對上一個3個月期間少100元，這亦同時是男性和女性差距最大的行業，兩者中位數相差高達1.4萬元。月入第二高的行業為公共行政、社會及個人服務，中位數達2.85萬元，之後是2.6萬元的進出口貿易及批發。

零售、住宿及膳食服務的月入中位數最低，僅分別1.6萬元及1.7萬元，兩者分別比對上一個3個月期間減少200元和500元。中位數減少的還包括減500元至2.3萬元的運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊、減2,000元的「其他行業」。期內亦有個別行業月入中位數錄得增幅，製造業加700元至2.2萬元、建造業加500元至2.35萬元、地產及專業及商用服務加400元至2.2萬元。