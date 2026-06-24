研究：食肆今年首季較2018年少賺7.2% 中式餐館重災跌28% 外賣店擴張 議員籲政府出手保育傳統菜餚

本港餐飲業繼續處於寒冬。立法會研究顯示，餐飲業整體表現仍未恢復至疫情前水平，去年食肆總數較2018年少1%，而今年首季的食肆收益就較2018年同期少7.2%；當中中式餐館更成重災，大跌近28%。有立法會議員認為，市民飲食習慣轉變令酒樓需求漸減，建議政府參考其他地區經驗保育中式食肆和相關文化，又說業界也要革新以適應新市場環境。

立法會一份研究報告顯示，本港去年共有約17,580間食肆，比COVID-19疫情前的2018年少1%，中式餐館佔4,470間，減少9%，當中粵式酒樓菜館跌幅達16%，其次是少7%的港式茶餐廳；而北京、上海及其他省份菜系酒樓菜館就增加7%至630間。非中式餐館方面則整體錄得2%升幅，日式餐館在7年間增加一成至1,500間，泰、越式餐館減2%、法式及意式餐館就減13%。同期，外賣店及不設座位的餐膳售賣處顯著擴張，去年數目比2018年多17%，咖啡店亦錄得14%升幅，茶飲店等其他飲品供應場所更從330間增至580間，增幅達七成六。

食肆收益方面，研究顯示中式餐館今年首季比2018年同期的收益減少27.9%，非中式餐館、快餐店等則分別有10.9%及8.9%升幅，整體業界收益就減少7.2%。

各地政府支援「老字號」 報告指，食肆種類變化或反映市民飲食習慣正轉向較為隨意的用餐模式，同時亦引發社會對傳統餐飲選擇流失及部分本地菜式競爭力減弱的憂慮，又形容餐飲業整體表現仍未恢復至疫情前水平，以中式餐館所受打擊尤甚。立法會表示，上海、南韓和新加坡均已有具體措施和專項支援，協助具文化特色老店持續經營及保留傳統菜餚，如上海資助「老字號」食肆進行產品或服務創新、新加坡資助「文化遺產企業」改善產品開發和市場營銷，南韓則向在原址經營最少30年的小餐館授予「百年老店」標誌及銅匾供展示。

委託立法會進行這次研究的飲食界議員梁進表示，粵式酒樓菜館「一盅兩件要時間品味」，外賣店和茶飲店數目增加亦反映很多港人用餐方式變得隨意，習慣改變便導致酒樓需求減低。他接受本報訪問時提到，酒樓長遠而言需要革新，當中部分新式食肆相對能掌握食客喜好，做法值得所有業界參考，但同時政府主動協助或有措施推動也很重要。 南韓政府推出關於文化食品及食材的全國旅遊路線「K-美食帶」，已先後推廣泡菜、人參、雞料理。梁進說，當地政府盼帶動市民關注和認識有關美食，舉例稱「人參雞值得自豪，就幫手推廣一下、成條街興返去食人參雞」，由趨勢衍生帶動市場及文化輸出。他希望政府能藉推廣，達到保育中式飲食、與香港城市連繫文化元素等目標，另希望本港能有專門針對飲食業界的科技資助。對於京、滬及其他省份菜系酒樓菜館有增長，梁進相信緣於有更多內地品牌來港開店，大多為全國不同地方的菜式，未來亦預計只會愈來愈多。

酒吧業界指生意扭虧為盈 另外，報告提到去年全港有350間酒吧及酒廊，比2018年少22%，今年首季收益更僅得2.8億元，比2018年同期跌兩成八。香港酒吧業協會主席錢雋永向本報稱，疫情期間有六至七成酒吧為免被禁營業，先後申請轉型為餐飲模式繼續營業，相信實際有賣酒至凌晨的餐飲處所最少有1,100間。 錢雋永本身是擁有逾60間分店的連鎖酒吧上市集團董事，他稱集團在2024至25年度因港人仍「報復式外遊」，生意跌至谷底，虧損約1,800萬元；至2025年初因港人「去夠皮」而重新留港消費，帶動下一年度扭虧為盈，錄得約1,600萬元淨利潤，形容表現絕對不差。現時集團與2018年黃金時期的生意額尚有兩至三成差距，他稱政府舉辦國際大型活動、大批內地人才或留學生來港等，都有助填補酒吧業界的客源，帶動生意增長。