科大與金管局合辦工作坊 探討人工智能打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動應用

香港科技大學工商管理學院與金管局今日(24日)於科大校園聯合舉辦工作坊，深入探討人工智能在打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集(AML/CFT)方面的應用潛力，重點關注金融機構如何突破現有框架，將人工智能的應用範圍由單純提升效率，拓展至具備預測性及預防性的風險偵測。 活動匯集了來自中國銀行(香港)、德意志銀行、瑞銀及螞蟻銀行的業界專家，透過專題討論及實務分享，聚焦三大核心議題：包括從規則為本模式轉型至代理式人工智能(Agentic AI)的持續監察、應對大規模數據處理的挑戰，以及技術落地的實踐方案。會上亦展示了代理式人工智能在風險偵測及財富來源佐證方面的應用案例。吸引逾200名持牌銀行代表、業界專業人士，以及科大教職員與學生出席參與。

安思遠指人工智能將是未來關鍵力量 科大商學院院長安思遠在歡迎辭中表示，人工智能將是未來十年推動商業發展的關鍵力量。科大商學院已將人工智能概念融入課程體系，旨在培養學生運用相關工具的技能。他強調，這次與金管局及業界的合作，體現了對產學協作價值的共同信念，並成功透過平台連繫不同界別與觀點，有效推動人工智能在金融業關鍵領域的應用。 金管局：須積極探索及測試可靠的先進科技 金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏於開幕辭中指出，銀行業面對不法分子愈趨複雜的威脅，原地踏步已不再可行。他敦促業界必須積極探索及測試可靠的先進科技，以不斷提升反洗錢工作的效率與成效，否則將難以應對低效系統所引致的錯誤警示問題。

現場展位講解人工智能實際應用 為促進互動交流，活動現場設有展位，讓參與者深入了解代理式人工智能工具在可疑交易報告及客戶盡職審查資料佐證等範疇的實際應用。主辦方表示，是次活動中專題討論及示範所得的見解已進行整合，將作為金管局日後發布相關指引的重要參考。 此次工作坊進一步彰顯了科大商學院作為連繫學術研究與業界實踐的橋樑角色。展望未來，隨著香港積極推動人工智能發展，科大商學院將持續透過學術研究、人才培育及促進跨界對話，為構建更智慧、更安全的金融體系作出貢獻。