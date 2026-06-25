女侍應圖賄勞工處職員助追討薪酬遣散費　罪成還押7.15判刑

一名女侍應為追討薪資及遣散費，以超市現金券賄賂勞工處職員遭拒。她數月後又涉向另一職員寄上掛號信，內含300元現金及寫有「處理費」的紙條。她被控兩項提供利益罪，在審訊時稱為慶祝其生日，想「添喜慶」而派現金券。裁判官鄭潤聰今日(25日)在東區裁判法院裁決時，指被告曾被拒，理知不能送禮，不接受其解釋，裁定罪名成立，還押至7月15日判刑，以待其背景報告。

女被告丁淑芬(52歲)，工人，控罪指她在2024年8月30日及12月16日，向陳姓勞工處助理文書主任，及方姓助理勞工事務主任，分別提供50元超市現金券和300元現金，作為陳及方以其公職身份，助丁向美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。