女侍應圖賄勞工處職員助追討薪酬遣散費　罪成還押7.15判刑

一名女侍應為追討薪資及遣散費，以超市現金券賄賂勞工處職員遭拒。她數月後又涉向另一職員寄上掛號信，內含300元現金及寫有「處理費」的紙條。她被控兩項提供利益罪，在審訊時稱為慶祝其生日，想「添喜慶」而派現金券。裁判官鄭潤聰今日(25日)在東區裁判法院裁決時，指被告曾被拒，理知不能送禮，不接受其解釋，裁定罪名成立，還押至7月15日判刑，以待其背景報告。
女被告丁淑芬(52歲)，工人，控罪指她在2024年8月30日及12月16日，向陳姓勞工處助理文書主任，及方姓助理勞工事務主任，分別提供50元超市現金券和300元現金，作為陳及方以其公職身份，助丁向美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。
解釋為慶生派現金券以添喜慶
鄭官裁決時指，被告曾表示只是「順手」及不小心把現金券交給職員，又稱沒有人告知她不能送禮，其說法難以置信。根據職員證供，已有職員向被告解釋不能收取任何費用，被告被拒後理應知悉此舉不行，而兩次使用的金額不一，可見被告其實只是在狡辯。此外，被告曾解釋為慶祝其生日而派現金券以添喜慶，鄭官指兩項控罪橫跨4個月，不可能與慶生有關。被告與職員互不相識，當時勞工處亦無慶祝活動，無疑是想職員幫助她索償，故裁定被告罪成。
被定罪後詢問為何要監禁
由於被告沒有律師代表，鄭官詢問背景時，被告稱她與丈夫及兩名20餘歲的兒子同住。鄭官續指，被告現時所面對的控罪嚴重，不少案例皆判處即時監禁，被告隨即詢問現在是否已取消。鄭官解釋被告已被定罪，將面臨監禁，惟被告仍續說早前提出要「取消」，又問為何要監禁，稱她尚未了解到監禁原因，又問是否要判罰款。鄭官多次解釋不果，覺得被告無法在求情時提供到清晰資料，遂將案押後至7月15日判刑。
案件編號：ESCC2648/2025