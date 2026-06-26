兒童醫院男童心臟驟停 護士離床邊工作無交接面臨紀律行動

一名6歲男童因自身罕見疾病，於去年12月24日入住香港兒童醫院，並於今年3月25日接受一項全身麻醉的介入程序，術後按計劃轉往兒童深切治療部接受呼吸機支援治療，但翌日(26日)被發現心臟驟停，醫護人員急救時發現病人氣管插管的連接頭脫離，遂隨即重新接駁喉管。經急救後，病人於早上7時36分回復心跳。院方事後檢視病人的臨床監察儀器紀錄，顯示病人在早上7時20分開始心臟驟停。

香港兒童醫院表示，非常重視事件，已於3月28日公布事件，並成立根源分析委員會詳細調查事件，總結事件是由於負責照顧該名病人的護士離開病人床邊，進行核對藥物工作，但離開前沒有與其他護士臨床交接，護士當時所在的位置亦超出醫療儀器及監察儀警報的可聽範圍；及兒童深切治療部的病人安全措施，包括醫療儀器及監察儀警報的音量設定標準、臨床交接及指定護士夥伴協作等安排有欠完善，未能顧及職員出現「警報疲勞」現象。