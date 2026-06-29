申訴專員｜4項調查提127項建議　涵蓋斜坡風險管理、運輸署「排隊黨」等

申訴專員陳積志今日(29日)公布4項主動調查行動報告，並提出合共127項改善建議，均獲相關部門接納。 促成立高層次跨部門工作小組 定期檢查及維修私人人造斜坡是私人業主的責任，而監察及規管斜坡安全的工作則涉及多個政府部門。不過，地政總署及屋宇署均有不足之處，尤其處理效率極需改善，而就私人人造斜坡出現維修不足的狀況，土拓署可加強對業主的教育及支援。此外，就私人斜坡風險管理的跨部門執管協作，仍有很大改善的空間。公署建議地政總署盡早將鑑辨結果通知業主，屋宇署應及早主動介入複雜個案提供支援，並倡議三署成立常設的高層次跨部門工作小組，設立監察機制以盡快解決爭議。

加快推動AI協助處理申請 免試簽發申請數目近年大幅增加，牌照處曾出現「排隊黨」現象。公署發現，牌照處在櫃位服務安排、預約及派籌機制，以及防止濫用措施的設立和執行等方面，存在多項系統性不足，有關問題和「排隊黨」現象揭露了原有制度的多項漏洞和不足，加上現時仍有其他櫃位服務採用原有安排，難保日後不會再次發生類似情況，故此不容忽視。公署建議運輸署提升「一般駕駛執照服務」的派籌機系統，檢討嚴重過籌人士的歸隊時限，並加快推動利用人工智能技術協助處理「免試簽發」申請等。

考慮建立承辦商表現評分制度 郊區設施的妥善管理及維修保養，對保障公眾安全、維持設施正常使用及提升郊區環境質素均十分重要。公署發現，漁護署在設施巡查及維修的內部監察及記錄、維修時限及標準、設施損壞的臨時處理措施、外判承辦商的監察、資訊發布、跨部門協作等均有可改善之處。公署建議漁護署全面及認真檢討現行郊野公園設施的維修機制，考慮建立承辦商表現評分制度，並應提升封閉設施相關資訊的完整性及可見度及研究加強跨部門協調。