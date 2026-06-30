申訴專員揭郊區設施管理缺失 促漁護署全面改革維修監管

近年郊遊遠足風氣盛行，郊野公園不僅是港人假日去處，亦成為旅客遊港的熱門選擇，帶動相關設施需求大增，惟政府在設施管理與維修的表現卻未如理想，申訴專員公署近日完成一項主動調查，審研了漁護署、民政事務總署及土木工程拓展署的工作表現，指出在設施監管、維修時效、外判表現及跨部門協作等多方面均極待改善；有避雨亭由2019年前呈報亭頂損壞至去年才完成重建，歷時長達5年9個月。公署向漁護署提出合共42項改善建議。

現時郊區旅遊配套設施的管理由多部門分工，漁護署負責管理範圍廣泛的郊野公園及特別地區，民政事務總署與土木工程拓展署則分別負責部分設施的建造、修繕與管理。調查發現，儘管民政總署與土拓署已具備較成熟的工程手冊及合約監管制度，漁護署亦設有巡查機制，卻因缺乏統一的內部監察與記錄系統，加上維修程序欠缺明確時限與標準，導致行政效率難以評估，難以及時識別工程延誤。