申訴專員揭郊區設施管理缺失 促漁護署全面改革維修監管

近年郊遊遠足風氣盛行，郊野公園不僅是港人假日去處，亦成為旅客遊港的熱門選擇，帶動相關設施需求大增，惟政府在設施管理與維修的表現卻未如理想，申訴專員公署近日完成一項主動調查，審研了漁護署、民政事務總署及土木工程拓展署的工作表現，指出在設施監管、維修時效、外判表現及跨部門協作等多方面均極待改善；有避雨亭由2019年前呈報亭頂損壞至去年才完成重建，歷時長達5年9個月。公署向漁護署提出合共42項改善建議。
現時郊區旅遊配套設施的管理由多部門分工，漁護署負責管理範圍廣泛的郊野公園及特別地區，民政事務總署與土木工程拓展署則分別負責部分設施的建造、修繕與管理。調查發現，儘管民政總署與土拓署已具備較成熟的工程手冊及合約監管制度，漁護署亦設有巡查機制，卻因缺乏統一的內部監察與記錄系統，加上維修程序欠缺明確時限與標準，導致行政效率難以評估，難以及時識別工程延誤。
公署指，郊野公園設施維修個案，約九成個案可於30天內完成。惟亦發現部分個案超出合理預期，按漁護署紀錄顯示，有郊野公園的避雨亭由2019年首次呈報亭頂損壞至2025年才完成重建。漁護署解釋，因避雨亭結構較為複雜，工程設計及勘察工作需時較長，加上受到新冠疫情影響，令整體施工時間延長。
公署向漁護署提出合共42項改善建議，包括全面及認真檢討現行郊野公園設施的維修機制，研究為不同規模及性質的維修工作，訂立具體維修時限或工作指標；認真考慮制定一套統一的內部程序手冊，清楚列明呈報損毀設施、初步評估、分工安排及完工記錄等。
清潔服務質素與公眾期望存落差
在外判服務監管方面，公署指，漁護署的評核方式與公眾期望存在巨大落差。數據顯示，在2022年至2025年6月期間，漁護署僅發現一宗清潔服務欠佳的個案，但同期的問卷調查有高達兩成至五成受訪者對廁所的衛生情況給予「差」或「甚差」的評價。公署批評現行監察制度過於側重承辦商「遵從合約條文」，忽略實際服務成效；建議署方檢討監管機制，將訪客意見納入評估承辦商表現的輔助指標。
標距柱未納入定期巡查或年度覆檢
另外，標距柱是搜救的關鍵，但漁護署未將其納入定期巡查或年度覆檢，僅依賴前線人員觀察，難以確保資訊清晰與設施完整。公署建議，在資源許可的情況下，漁護署應考慮於年度覆檢時同步檢查所有標距柱。