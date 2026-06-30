香港太古可口可樂員工與青年組跨世代龍舟隊　助DSE考生訓練身心划走壓力

近年有機構調查發現過半數受訪應屆考生感到放榜壓力創下六年新高，近五成學生對未來方向感到迷惘，而扒龍舟這類團隊運動往往能成為走出壓力、鍛煉身心的選擇。在上週末舉辦的「2026永明香港國際龍舟邀請賽」中，一支由香港太古可口可樂員工與香港青年協會學員組成的隊伍「志在必贏」，在維港上與其他隊伍爭鋒。有應屆DSE考生成員表示，雖然未有贏得獎項，但歷時兩個月的鍛煉與比賽，令她面對成績或人生挑戰時更從容及有勇氣。 這支跨世代龍舟隊隊伍由香港太古可口可樂與青協攜手組織，其中10位來自不同崗位的可口可樂員工成為義工，與一眾年輕人進行兩個多月的密集訓練，利用平日工作累積的經驗和拼勁，與年輕人們培育出跨世代的連結與團隊默契，並組成「志在必贏」參戰國際龍舟邀請賽。

雖然隊伍最終未能獲獎，但各成員亦在賽事和訓練中獲到寶貴的得著，應屆DSE考生隊員阿晞賽後表示，雖然未有贏得獎項，但歷時兩個月的鍛煉與比賽，令她面對成績或人生挑戰時更從容及有勇氣。太古可口可樂員工隊員阿倫則指，與一班「Gen Z」青年合作，深刻體會到「隊制賽」的意義在於團隊影響力。香港太古可口可樂員工和青年隊員互相打氣，發揮協同合作的默契。他們笑言，這跟平日工作一樣，無論晴天落雨，都要聚焦客戶，把貨物準時送到客人手上，靠的就是團隊之間協同合作的默契。

阿晞續指，這段時間與一班「兄弟」建立的情誼最為珍貴，這段揮灑汗水、突破自我的經驗與心態，比奪獎更加重要。隊員除了耐心指導，亦十分願意聆聽他們青年隊員的意見。一路走來，彼此扶持、共同磨合，讓她真切領悟到互助與協同合作的意義。這份精神，她會一直記住，帶進往後的人生。最後比賽成績相比訓練更大幅進步30秒，盡顯赢自己的心態。 兩個月划艇訓練 身心都變得更強壯 另一位青年阿峰賽後表示，雖然未奪獎，但歷時兩個月的鍛煉與比賽，令他們身心都更強壯，除了心肺、核心力量明顯提升，在面對學業成績或人生挑戰時，也多了一份從容與勇氣。他最難忘的是隊員們互相支持的感覺，又特別感謝年長隊員一路上的分享與鼓勵，令他明白到團隊運動不靠單人逞強，整齊劃一的動作遠比個人力氣重要。

扒龍舟如送貨 遇到風雨仍要向前 本身是香港太古可口可樂前線員工的隊員阿倫，認同阿峰同學所講，指一個人力量有限，一班人的力量則可倍增。整個訓練過程艱鉅，日曬雨淋，大家難免會有怠倦的時候，但「隊制賽」的意義就在於團隊影響力，隊員之間的士氣就是互相最大的推動力，令大家筋疲力竭時仍能為團隊奮力而戰。這就如他平日工作一樣，不論風雨，也要堅持將貨物送到客人手上，為整個公司團隊出力，發揮持續進步、協同合作的精神。 「志在必贏」青年龍舟會項目