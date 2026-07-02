宏福苑聽證會｜7.15起舉行最後一輪聽證會　下周可預約旁聽

宏福苑聽證會將於7.15起舉行最後一輪聽證會，下周可預約旁聽。(資料圖片)

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日(2日)公布，將於本月15至17日進行第六輪共3場聽證會，公眾人士可於下周一(6日)上午10時至下周四(9日)上午10時期間透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的場次。

委員會將聽取總結陳詞

委員會會在第六輪聽證會聽取總結陳詞，聽證會於上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳以廣東話進行。展城館現場設有普通話和英語即時傳譯。聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。過程將亦會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。