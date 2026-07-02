宏福苑聽證會｜7.15起舉行最後一輪聽證會　下周可預約旁聽

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日(2日)公布，將於本月15至17日進行第六輪共3場聽證會，公眾人士可於下周一(6日)上午10時至下周四(9日)上午10時期間透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的場次。
委員會將聽取總結陳詞
委員會會在第六輪聽證會聽取總結陳詞，聽證會於上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳以廣東話進行。展城館現場設有普通話和英語即時傳譯。聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。過程將亦會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。
將於7.13或之前收到通知
為免公眾人士長時間在場外排隊輪候，及讓有意旁聽者在聽證會當天前可確實知悉是否已取得旁聽名額，就第六輪聽證會，公眾人士須於上述時段內，透過網上預約選取有意旁聽的日子，並遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。
成功登記人士將於本月13日或之前，收到由委員會秘書處發出關於第六輪聽證會的「確認成功登記通知」：電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由 [email protected]發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。就每場聽證會每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。