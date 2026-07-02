愛民邨23歲女住戶熟睡遭隔窗摸臉　25歲男涉企圖非禮被捕(更新)

何文田愛民邨一名23歲女住戶在社交平台發文指，於周三(7月1日)熟睡時，突然感覺有人撫摸其臉部；嚇得事主立即驚醒，起床後赫然發現一名陌生男子正站在走廊，強行撬開其單位向走廊的舊式百葉氣窗，並撥開窗簾將手伸入屋內觸摸其臉部；事主隨即大聲喝問，豈料該名男子態度猖狂，連說兩次「你識我嘅」，隨即往樓上逃去。女子驚魂甫定後，已前往警署報案，並在社交平台發文講述經過，提醒街坊提高警惕。
警方表示7月1日接獲一名女子報案，指在忠孝街一單位被一名男子觸摸臉頰。經調查後，昨日（2日）在紅磡區拘捕一名25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。該男子已獲准保釋候查，須於本月上旬向警方報到，案件交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進。據了解，受害人與被捕男子並不相識，但為樓上樓下街坊。
現年23歲、居於愛民邨逾二十載的事主Betty接受傳媒訪問時指，她的單位為舊式公屋設計，房間的舊款百葉窗僅離地約一米，且位置鄰近床頭，即使平日已將窗戶關妥並鎖上，但外人徒手或利用簡單工具便能輕易撬開；事發時「我睡覺時為全裸，但有蓋被」，亦因開了冷氣，百葉窗已關及鎖上。
疑與疑犯素不相識
Betty強調，自己與該名疑似疑犯素不相識，平日僅曾在電梯大堂碰面，並無任何積怨。據疑犯作案後的逃走路線判斷，加上父親推測疑犯可能早已留意單位內家具擺放位置，Betty懷疑行兇者正是同幢大廈的樓上鄰居。她續指，當時曾目擊該名男子滿面通紅，現場更遺有啤酒罐，懷疑對方是在醉酒狀態下，針對其房間布局進行了預謀犯案。
聯絡房屋署商討永久封窗或改裝防盜設施
Betty指，廿多年來從未試過如此被人侵犯，她的男友已先行購入燒烤網將涉事氣窗封死，並正聯絡房屋署商討永久封窗或改裝防盜設施的方案，並考慮在單位外安裝閉路電視以防萬一。儘管警方已介入調查並表示可採取拘捕行動，事主仍難掩憂慮，擔心若疑犯獲准保釋，恐會作出報復行為。