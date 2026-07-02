愛民邨23歲女住戶熟睡遭隔窗摸臉　25歲男涉企圖非禮被捕(更新)

何文田愛民邨一名23歲女住戶在社交平台發文指，於周三(7月1日)熟睡時，突然感覺有人撫摸其臉部；嚇得事主立即驚醒，起床後赫然發現一名陌生男子正站在走廊，強行撬開其單位向走廊的舊式百葉氣窗，並撥開窗簾將手伸入屋內觸摸其臉部；事主隨即大聲喝問，豈料該名男子態度猖狂，連說兩次「你識我嘅」，隨即往樓上逃去。女子驚魂甫定後，已前往警署報案，並在社交平台發文講述經過，提醒街坊提高警惕。

警方表示7月1日接獲一名女子報案，指在忠孝街一單位被一名男子觸摸臉頰。經調查後，昨日（2日）在紅磡區拘捕一名25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。該男子已獲准保釋候查，須於本月上旬向警方報到，案件交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進。據了解，受害人與被捕男子並不相識，但為樓上樓下街坊。