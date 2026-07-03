倡設樓宇維修局助業主代理統籌工程 測量師學會︰非取代部門 作補位角色

大埔宏福苑去年發生五級大火，暴露出私人樓宇大維修在防範圍標及監管上的多重漏洞。香港測量師學會「樓宇維修工作組」收集不同專業人士的意見，昨公布《本港私人樓宇維修工程檢討報告及建議》，總結現時樓宇維修制度十大痛點，其中業主對工程教育及知識不足更成為其中一個核心的結構性問題。工作組亦提出20項即時及長遠的措施，包括長遠應成立「樓宇維修局」，監管招標程序，亦應為「三無大廈」等業主提供代理統籌及管理工程。

香港測量師學會早前成立「樓宇維修工作組」，並於4月至6月期間收集市場意見，諮詢13名立法會議員，以及34個組織，對象涵蓋工程承建商團體、業主代表、專業學會及業界組織，了解各界對私人樓宇維修市場的看法。工作組總結現行樓宇維修制度十大痛點，當中包括監管制度碎片化，業主在處理強制驗樓及申請資助時，須周旋於不同政府部門之間，缺乏統一協調窗口；合謀圍標問題近年趨於嚴重，甚至有系統化傾向；部分業主對樓宇維修範圍及相關法例認識不足，亦未充分了解自身監督責任，誤以為繳付工程費用後毋須再跟進工程進度及質量，最終導致決策反覆、互信不足及工程延誤等問題。

工作組就痛點提出8項改革建議，從根本解決現行制度的結構性問題，如倡議成立具法定權力的「樓宇維修局」，涉及結構修葺等「必要性工程」，均受維修局監管，並為「三無大廈」、法團失效或涉及高金額或高複雜工程，可代理業主統籌及管理工程，同時設立投訴與爭議調解機制，處理工程糾紛。香港測量師學會樓宇維修工作組主席何鉅業指，維修局設立初期，建議以種子基金提供創立及營運資金，維修局提供代理服務時，亦會按最終工程成本收取行政及管理費。

有立法會議員於今年初建議成立「樓宇維修局」，發展局長甯漢豪當時回應指，須思考該維修局職能會否與現有機制或部門重疊。被問到該局職能會否與市建局及屋宇署有衝突時，何鉅業強調，維修局並非取代其他部門工作，而是一個「補位」角色提供技術支援完善整個系統。

此外，工作組亦提出12項即時措施包括加強業主及法團教育，並提供系統性培訓、改善法團治理及引入電子投票平台，方便業主參與大廈管理事項的投票，減少黑箱操作及少數人操控的問題。