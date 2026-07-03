八旬祖父認非禮年幼孫女判囚2年　兒子表明不會原諒

一名祖父涉多次非禮年幼孫女，孫女直至小五讀性教育課時始知被性侵，向母親及社工揭發事件。涉案祖父承認「一時鹹濕」和壓力大犯案，今日(3日)在區域法院被判囚2年。
被告L.M.K.(82歲)，承認4項非禮罪，指他於2016年9月1日與2019年7月31日之間，分別4次在牛頭角某單位猥褻侵犯當時7歲女童X。案情指，X自小由被告照顧，X母下班才接回X。X稱在她讀幼稚園高班至小二期間某年夏天的某日，被告以按摩為由非禮，曾指插和用下體磨擦X私處，令她感到撕裂般痛楚，又曾替X洗澡期間非禮私處多達10次以上。X在小五上性教育課，始知有關行為是「性騷擾」，她感到噁心和不解，後來X向母親和社工揭發事件。被告被捕後警誡下承認「一時鹹濕」和壓力大而犯案，對犯案感到羞愧。
辯方求情指，心理及精神報告顯示被告沒有孌童癖，重犯機會低及沒有需要接受精神科治療。此外，辯方早前求情指被告犯案後曾起輕生念頭，但兩份報告澄清沒有輕生念頭，只是感到愧對家人及想離開家中。
事發後要接受精神心理治療
法官李慶年判刑時指案情嚴重，案例亦指法庭對性侵犯兒童罪行，須判處阻嚇性刑罰，以表達社會對這些罪行的不齒或痛恨，及替受害人及其親友申冤，法庭亦須保護無辜及容易信賴別人的兒童，避免易受傷害的兒童被性侵犯，以致身體及精神受創傷。
李官續指，被告是事主的祖父，與事主的年齡差距約67年，斥其嚴重破壞誠信，而事主事發後要接受精神心理治療，被告的兒子亦表明不會原諒他，惟考慮到被告年事已高及重犯機會低，故酌情減刑，終判囚2年。
案件編號：DCCC1190/2025