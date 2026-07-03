八旬祖父認非禮年幼孫女判囚2年　兒子表明不會原諒

一名祖父涉多次非禮年幼孫女，孫女直至小五讀性教育課時始知被性侵，向母親及社工揭發事件。涉案祖父承認「一時鹹濕」和壓力大犯案，今日(3日)在區域法院被判囚2年。

被告L.M.K.(82歲)，承認4項非禮罪，指他於2016年9月1日與2019年7月31日之間，分別4次在牛頭角某單位猥褻侵犯當時7歲女童X。案情指，X自小由被告照顧，X母下班才接回X。X稱在她讀幼稚園高班至小二期間某年夏天的某日，被告以按摩為由非禮，曾指插和用下體磨擦X私處，令她感到撕裂般痛楚，又曾替X洗澡期間非禮私處多達10次以上。X在小五上性教育課，始知有關行為是「性騷擾」，她感到噁心和不解，後來X向母親和社工揭發事件。被告被捕後警誡下承認「一時鹹濕」和壓力大而犯案，對犯案感到羞愧。