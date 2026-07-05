雙非嬰兒腦癱案涉事醫生薛守智　被裁定專業失德判除牌9個月

雙非嬰兒腦癱案事隔16年終有裁決。涉事兒科醫生薛守智被指控於2009年12月22日，未能於涉事男嬰凌晨3時31分出現首次「新生兒癲癇」發作後，立即做必要檢查，構成專業失當。香港醫務委員會研訊委員會主席鄧惠瓊今日表示，薛守智被裁定專業失德，判他在註冊醫生名冊上除名9個月，沒有緩刑。

求情稱「醫生都係人，人都係會犯錯」 鄧惠瓊宣讀裁決時提到，案件關鍵和爭議在於護士何結霞與薛守智的證供誰較可信，研訊小組考慮所有證供後，認為薛對何供詞的指控不合理及不合邏輯，故指其證供不可信，並完全接納何的版本，根據現有證據信納薛在案中行為低於預期標準。 辯方代表律師求情指，薛在過去31年除本案外紀錄良好、沒有其他投訴，認為今次是獨立個別事件，而案件延誤亦在過去13年對薛造成心理壓力及困擾，並形容案件去年由永久擱置改為重啟，使他坐上「程序過山車」。辯方求情又稱，其失當嚴重程度是最低，3.5小時後才回院處理是不理想，但不肯定是否會影響男嬰愈後情況。加上薛重犯機會非常低、不影響醫療行業尊嚴。辯方並呈上多封由病人家屬撰寫的求情信，強調薛已得到教訓，加上案件被大量傳媒報道及遭描繪成「奸角」，已加重其應有刑罰，指出「醫生都係人，人都係會犯錯」，要求醫委會輕判，建議讓他繼續行醫才合理。

投訴人希望是最後一名苦主 投訴人黎氏夫婦到場聽取裁決後，認為對薛守智的懲罰恰當，形容裁決是遲來的公義。黎志堅稱，這宗本來是清晰、清楚不過的專業失當投訴，卻要等候16年之久、追討公道路途迂迴曲折，直指當中原因既是秘書處失職，亦是醫委會監督不力。他並批評薛為逃避指控無所不用其極，加上聆訊期間竟花6小時盤問護士，顯示他缺乏自省能力，慨嘆公正的投訴制度不應令投訴人苦等多年，希望他們是制度下的最後一名苦主，之後會繼續循民事法律程序，追究薛守智及涉事醫療機構的疏忽責任。被問到有否後悔來港生子，黎太坦言如果有得選，兩人會讓兒子在深圳出生，「但呢個世界冇如果。」