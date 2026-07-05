馬會首度派隊征戰識價盃　何澤堯領軍出戰海外騎手

香港賽馬會首次派出「香港隊」參與8月8日在英國雅士谷馬場舉行的第25屆識價盃（Shergar Cup）。這支由本地培育騎師何澤堯領軍，聯同周俊樂與霍宏聲組成的隊伍，將在國際舞台上與多位世界級頂尖騎師同場較量。

識價盃是國際馬壇最具代表性的騎師隊際賽之一，重要程度堪比高爾夫球界的萊德盃。香港隊陣容於週六(7月4日)在沙田馬場正式公布，三位騎師陣容。其中何澤堯曾於2019年代表「世界隊」出賽並贏得冠軍，他畢業於馬會見習騎師學校，至今在港累積超過640場頭馬，更曾夥拍馬王「金鎗六十」屢創紀錄；今次擔任首支「香港隊」隊長，他坦言感到非常榮幸，將會全力以赴為港爭光。