馬會首度派隊征戰識價盃　何澤堯領軍出戰海外騎手

香港賽馬會首次派出「香港隊」參與8月8日在英國雅士谷馬場舉行的第25屆識價盃（Shergar Cup）。這支由本地培育騎師何澤堯領軍，聯同周俊樂與霍宏聲組成的隊伍，將在國際舞台上與多位世界級頂尖騎師同場較量。
識價盃是國際馬壇最具代表性的騎師隊際賽之一，重要程度堪比高爾夫球界的萊德盃。香港隊陣容於週六(7月4日)在沙田馬場正式公布，三位騎師陣容。其中何澤堯曾於2019年代表「世界隊」出賽並贏得冠軍，他畢業於馬會見習騎師學校，至今在港累積超過640場頭馬，更曾夥拍馬王「金鎗六十」屢創紀錄；今次擔任首支「香港隊」隊長，他坦言感到非常榮幸，將會全力以赴為港爭光。
另外兩位隊員分別是周俊樂，同樣出身於馬會見習騎師學校，本季目前已累積46場頭馬，暫列騎師榜第五位，是季內成績最佳的本地培育騎師，正力爭首奪「告東尼獎」。至於霍宏聲則出身自南非賽馬世家，並在香港成長發展，回流後至今已累積超過160場頭馬，經驗豐富。
馬會持續推動賽馬運動全球化
馬會賽馬事務執行總監夏定安向三位騎師頒授香港隊專屬隊衣，並將馬會旗幟授予隊長何澤堯。夏定安表示，馬會組織香港隊參賽，不僅反映了香港賽馬的世界級水準，亦印證本地培育的騎師具備全球頂尖的競爭力。他強調，識價盃今年納入全球匯合彩池，體現了馬會持續推動賽馬運動全球化及促進國際頂級盛事的發展願景。