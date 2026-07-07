醫療事故｜希愈生殖醫學中心6胚胎樣本不屬原有父母　初步確認不涉調亂胚胎

專門提供輔助生育及婦科服務的希愈生殖醫學中心，發生胚胎樣本調亂事故。人類生殖科技管理局公布，該醫學中心5月在人工受孕檢查過程中，把胚胎樣本送往香港中文大學實驗室檢測，其間有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。當局形容情況非常嚴重，該中心已被要求暫停提供14項服務，又不排除過程涉及人為或刑事因素，已報警處理。

希愈生殖醫學中心14項服務須暫停

位於中環的希愈生殖醫學中心隸屬新風天域醫療集團，人類生殖科技管理局稱事件在5月發生，緣於中心在人工受孕檢查過程中，把胚胎取樣的細胞樣本，送往中大實驗室進行胚胎植入前遺傳學檢測。其中一宗個案涉及7個胚胎樣本，在送抵中大實驗室檢查後，發現當中多達6個樣本基因與所屬夫婦不符，另一宗個案就全數兩個樣本均不屬其所屬夫婦。

人類生殖科技管理局主席梁憲孫強調，事件中兩對夫婦的胚胎沒有調亂，事故僅涉及送往實驗室檢查的樣本，又指情況非常嚴重，需要嚴肅處理。管理局上月中接獲醫療中心通報事故後，翌日已成立調查委員會跟進，由於擔心事故涉及人為因素或刑事因素，因此衞生署已報警處理，調查仍在進行，而涉事中心事前並沒有其他不良紀錄。委員會開會後，決定中心要即時暫停目前提供的14項服務，3項只牽涉儲存胚胎的服務則可繼續。