醫療事故｜希愈生殖醫學中心6胚胎組織樣本不屬原有父母　初步確認不涉調亂胚胎

專門提供輔助生育及婦科服務的希愈生殖醫學中心，發生胚胎活檢組織樣本調亂事故。人類生殖科技管理局公布，該醫學中心5月在人工受孕檢查過程中，把胚胎活檢組織樣本送往香港中文大學實驗室檢測，其間有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。當局形容情況非常嚴重，該中心已被要求暫停提供14項服務，又不排除過程涉及人為或刑事因素，已報警處理。

希愈生殖醫學中心14項服務須暫停 位於中環的希愈生殖醫學中心隸屬新風天域醫療集團，人類生殖科技管理局稱事件在5月發生，緣於中心在人工受孕檢查過程中，把胚胎取樣的活檢組織樣本，送往中大威爾斯親王醫院植入前遺傳學診斷中心進行胚胎植入前遺傳學檢測。其中一宗個案涉及7個胚胎活檢組織樣本，在送抵中大實驗室檢查後，發現當中多達6個樣本基因與所屬夫婦不符，另一宗個案就全數兩個樣本均不屬其所屬夫婦。 人類生殖科技管理局主席梁憲孫強調，事件中兩對夫婦的胚胎沒有調亂，事故僅涉及送往實驗室檢查的樣本，又指情況非常嚴重，需要嚴肅處理。管理局上月中接獲醫療中心通報事故後，翌日已成立調查委員會跟進，由於擔心事故涉及人為因素或刑事因素，因此衞生署已報警處理，調查仍在進行，而涉事中心事前並沒有其他不良紀錄。委員會開會後，決定中心要即時暫停目前提供的14項服務，3項只牽涉儲存胚胎的服務則可繼續。

未有24小時內通報衞生署違實務守則 管理局視察委員會成員楊樹標補充，暫時調查所見中心程序和病歷紀錄沒有主要問題，在8個有問題的樣本當中，中大已根據過往紀錄查出當中7個樣本所屬夫婦身份，又說涉事實驗室除進行胚胎植入前遺傳學檢測，還會有一些不要的樣本供內部培訓用，是否有培訓用樣本被混入也是調查方向之一。梁憲孫表示，調查完之後才會決定下一步，例如中心能否恢復運作或永久停業等，強調今次事件雖然只涉及胚胎活檢組織樣本，「但既然樣本可以錯，胚胎都要預防唔會搞錯。」

涉事的希愈生殖醫學中心同時屬於衞生署的的私營持牌醫療機構，衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊表示，署方本月3日傍晚才收到管理局通報事故，而「錯辨病人樣本」本身屬必須通報的重要風險事件，初步調查發現該中心未能於事發24小時內向署方通報事故，即已違反《日間醫療中心實務守則》。她表示，衞生署已飭令中心4星期內提交詳細調查報告，以及要求中心停止接收新症、主動聯絡曾光顧人士。 林琳：暴露業界通報滯後漏洞 本身透過輔助生育誕下子女的立法會議員林琳指，胚胎樣本管理直接關乎無數家庭的生育期盼及切身權益，形容今次事故性質嚴重，不容輕視。她表示，事件暴露業界事故通報滯後的監管漏洞，促請人類生殖科技管理局全面檢討及改善輔助生育服務實務守則，設立強制性事故即時通報時限。林琳又說，今次事故由實驗室核驗胚胎狀態、父母身份雙重比對過程中發現，對其雙重覆核檢測予以肯定，認為嚴謹的交叉查核流程值得全港輔助生育機構參照及跟隨。