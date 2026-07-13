以影像引導介入治療創新突破 Philips 飛利浦 Azurion 平台推動微創介入治療 把握中風及心血管疾病黃金治療時間

中風不僅是全球導致殘疾的首要原因，亦是全球第二大死亡原因，平均每兩秒便有一人中風。在中風治療領域，「時間就是大腦」早已成為醫療界共識——患者能否盡快接受診斷及治療，往往決定其日後能否恢復正常生活。在全球範圍內，中風救治仍面臨嚴峻挑戰，約有四成患者未能及時抵達中風治療中心，錯失黃金治療時間。如何縮短治療時間、提升醫療覆蓋範圍，以及讓更多患者獲得適切治療，已成為全球醫療體系面對的重要課題。



中風治療講求分秒必爭，但現時不少醫院的診療流程涉及多個環節。當懷疑患者出現中風時，醫護人員通常需先安排電腦斷層掃描（CT）確認病情，再將患者轉送至急症室、放射科或介入治療室接受後續治療。患者在不同部門及設備之間來回轉運，不僅增加流程時間，亦可能影響治療效果。尤其在偏遠地區與海島社群，交通與醫療設施的限制使得患者難以在黃金時間內獲得高質量的中風或心臟病治療，凸顯了醫療系統在可及性與效率上的挑戰。



有見及此，荷蘭醫療科技巨頭Philips（飛利浦）近年積極推動影像引導介入治療（Image-Guided Therapy）成為中風治療的重要發展方向，進一步將推出Azurion影像引導治療平台拓展至神經介入及中風治療範疇，透過高解析度即時影像支援，醫療團隊能更精準掌握患者病況，並以微創方式進行介入治療，在提升治療成效的同時減低手術創傷。平台早已廣泛應用於心血管疾病、腫瘤及神經介入治療等領域。

一站式平台 從診斷到治療一站完成

事實上，每多延誤一刻，大腦神經細胞便持續受損，因此醫療界一直致力縮短中風患者由診斷到治療的時間。飛利浦（Philips）的 Azurion 影像引導治療平台結合 SmartCT 3.0 技術，其中 Soft Tissue Helical 模式可於短時間內取得高解析度錐束電腦斷層掃描（Cone-Beam CT，CBCT）影像。系統具備軟組織動態補償及側枝循環血流可視化功能，能清晰顯示腦部替代供血路徑，協助醫生更全面評估患者狀況。

有別於傳統流程需將患者轉送至獨立CT掃描室進行檢查，Azurion 結合高解析度X光影像及類CT成像功能，讓患者可直接在介入治療室內完成腦部影像檢查，毋須再於不同部門之間反覆轉運。神經介入醫生毋須移動患者，就可於同一平台完成診斷及機械取栓術（Mechanical Thrombectomy）等治療程序，減少跨部門轉運所耗費的時間，從而加快血管再通速度，提升中風救治效率及患者預後。