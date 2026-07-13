以影像引導介入治療創新突破 Philips 飛利浦 Azurion 平台推動微創介入治療 把握中風及心血管疾病黃金治療時間

中風不僅是全球導致殘疾的首要原因，亦是全球第二大死亡原因，平均每兩秒便有一人中風。在中風治療領域，「時間就是大腦」早已成為醫療界共識——患者能否盡快接受診斷及治療，往往決定其日後能否恢復正常生活。在全球範圍內，中風救治仍面臨嚴峻挑戰，約有四成患者未能及時抵達中風治療中心，錯失黃金治療時間。如何縮短治療時間、提升醫療覆蓋範圍，以及讓更多患者獲得適切治療，已成為全球醫療體系面對的重要課題。
中風治療講求分秒必爭，但現時不少醫院的診療流程涉及多個環節。當懷疑患者出現中風時，醫護人員通常需先安排電腦斷層掃描（CT）確認病情，再將患者轉送至急症室、放射科或介入治療室接受後續治療。患者在不同部門及設備之間來回轉運，不僅增加流程時間，亦可能影響治療效果。尤其在偏遠地區與海島社群，交通與醫療設施的限制使得患者難以在黃金時間內獲得高質量的中風或心臟病治療，凸顯了醫療系統在可及性與效率上的挑戰。
有見及此，荷蘭醫療科技巨頭Philips（飛利浦）近年積極推動影像引導介入治療（Image-Guided Therapy）成為中風治療的重要發展方向，進一步將推出Azurion影像引導治療平台拓展至神經介入及中風治療範疇，透過高解析度即時影像支援，醫療團隊能更精準掌握患者病況，並以微創方式進行介入治療，在提升治療成效的同時減低手術創傷。平台早已廣泛應用於心血管疾病、腫瘤及神經介入治療等領域。
一站式平台 從診斷到治療一站完成
事實上，每多延誤一刻，大腦神經細胞便持續受損，因此醫療界一直致力縮短中風患者由診斷到治療的時間。飛利浦（Philips）的 Azurion 影像引導治療平台結合 SmartCT 3.0 技術，其中 Soft Tissue Helical 模式可於短時間內取得高解析度錐束電腦斷層掃描（Cone-Beam CT，CBCT）影像。系統具備軟組織動態補償及側枝循環血流可視化功能，能清晰顯示腦部替代供血路徑，協助醫生更全面評估患者狀況。
有別於傳統流程需將患者轉送至獨立CT掃描室進行檢查，Azurion 結合高解析度X光影像及類CT成像功能，讓患者可直接在介入治療室內完成腦部影像檢查，毋須再於不同部門之間反覆轉運。神經介入醫生毋須移動患者，就可於同一平台完成診斷及機械取栓術（Mechanical Thrombectomy）等治療程序，減少跨部門轉運所耗費的時間，從而加快血管再通速度，提升中風救治效率及患者預後。
從治療走向預防 以微創技術提升醫療可及性
在醫療領域，一直有句名言：「預防勝於治療。」對於中風而言，這句話尤其重要。事實上，許多中風個案都與心房顫動（Atrial Fibrillation，AF）有關，這類患者的中風風險比一般人高出 5 倍。由於部分患者平日沒有明顯症狀，因此往往難以及早發現，直至中風發生後才得知問題所在。
相比在患者中風後才介入治療，飛利浦更希望將防線前移，及早識別高風險人士並進行預防。為此，飛利浦（Philips）近年積極發展早期監測技術，其ePatch心臟監測貼片結合流動心臟門診遙測（MCOT）系統，能夠在日常生活環境中提供長達 14 天的持續性心電訊號監測，並利用人工智能分析潛在心律異常，及早識別無症狀心房顫動患者。醫學界普遍認為，一旦能及早發現相關風險，患者便可透過藥物、介入治療或其他合適方案接受治療，降低日後中風風險。
微創介入治療改革傳統手術局面
近年，微創介入治療正逐漸改變不少傳統治療模式。以腹主動脈瘤或心臟瓣膜疾病為例，過往患者往往需要接受大型外科手術，例如開胸手術或傳統心臟手術，不僅創傷較大，住院時間較長，風險亦相對較高。
如今，在影像引導技術及介入設備的輔助下，部分治療已可透過極細小的切口完成。醫生只需在患者頸部或血管位置開設微小切口，便可利用導管完成相關治療，大幅減少身體創傷及失血風險。
飛利浦（Philips）全球診療首席醫療總監 Atul Gupta 醫學博士在參觀香港瑪麗醫院期間，亦親身觀察了相關微創瓣膜治療手術。若放在數年前，同類患者可能需要接受傳統開心手術；如今，透過微創介入技術，治療過程明顯簡化，患者康復速度亦大大提升。
微創治療除了改善患者體驗外，亦有助提升醫療系統的整體效率。由於創傷較小、住院時間縮短，醫院可更有效運用床位及資源，從而服務更多病人。更重要的是，不少以往因年紀較大或身體狀況欠佳而未能承受大型手術的患者，如今亦有機會接受相關治療。例如有丹麥哥本哈根有醫院利用飛利浦設備進行預防中風的心臟介入治療，醫生在患者保持清醒狀態下完成手術，而患者更可於同日出院。
Atul Gupta 醫學博士重申，飛利浦一直秉持清晰願景，致力透過創新醫療科技改善人類健康，提升生活品質，並以在 2030 年底前達成每年改善全球25億人生活為目標。他透露，飛利浦即將把Azurion影像引導治療平台引進中國內地。鑑於當地每年有約500萬宗中風個案，團隊期望透過提升中風治療的效率、可及性及救治速度，讓更多患者受惠，降低長期醫療與社會成本，讓資源得以重新分配至其他重要領域，如癌症治療或兒科醫療。