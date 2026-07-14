中大副教授彭鵬涉非禮押後8.24裁決　辯方指事主知被告已婚才不願被摸

中文大學文學院副教授彭鵬涉在酒樓內非禮女友人，女方早前供稱與被告到酒樓途中已被摸腰，用餐時又遭摸腰及臀。案件今日(14日)在沙田裁判法院續審，裁判官黃國輝裁定案件表證成立，押後至8月24日裁決。

被告彭鵬(38歲)，報稱教師，否認一項非禮罪，指他於2025年5月21日，在沙田澤祥街的士站及馬鞍山海港酒家非禮女子X。根據中文大學的網頁資料，被告是中大藝術系的副教授。

聲稱被非禮後仍為被告剝蟹

資深大律師李頌然在結案陳詞時指，X與被告透過電郵交流學術問題而認識，被告曾在電郵中表示有X在身邊是最美好的事，反映兩人關係超越一般朋友。X在去年4月來港，並相約被告行山，談到家庭時被告沒有透露自己已婚。至5月21日，兩人相約參觀文物館，期間談到衣著，又互相評論腳甲，並研究胸膛上寫的字，二人手臂有接觸令被告誤會，導致其後發生非禮事件，被告真誠相信X同意他觸摸。