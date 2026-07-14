中大副教授彭鵬涉非禮押後8.24裁決　辯方指事主知被告已婚才不願被摸

中文大學文學院副教授彭鵬涉在酒樓內非禮女友人，女方早前供稱與被告到酒樓途中已被摸腰，用餐時又遭摸腰及臀。案件今日(14日)在沙田裁判法院續審，裁判官黃國輝裁定案件表證成立，押後至8月24日裁決。
被告彭鵬(38歲)，報稱教師，否認一項非禮罪，指他於2025年5月21日，在沙田澤祥街的士站及馬鞍山海港酒家非禮女子X。根據中文大學的網頁資料，被告是中大藝術系的副教授。
聲稱被非禮後仍為被告剝蟹
資深大律師李頌然在結案陳詞時指，X與被告透過電郵交流學術問題而認識，被告曾在電郵中表示有X在身邊是最美好的事，反映兩人關係超越一般朋友。X在去年4月來港，並相約被告行山，談到家庭時被告沒有透露自己已婚。至5月21日，兩人相約參觀文物館，期間談到衣著，又互相評論腳甲，並研究胸膛上寫的字，二人手臂有接觸令被告誤會，導致其後發生非禮事件，被告真誠相信X同意他觸摸。
李又稱，從酒樓的閉路電視片段可見，X與被告談笑風生無表現不滿，而且X在非禮事件後仍為被告剝蟹和遞食物，用膳時間逾2小時，質疑若真的被非禮，為何不在致電友人投訴後趁機離開。片段顯示，被告摸X臀部時沒有打圈或搓揉，有別於一般猥褻行為。
事主解釋笑着不代表開心
X昨日在屏風後作供，獲安排普通話傳譯。她表示當天去酒樓途中遭被告摸腰，被告再在酒樓內摸她的腰臀，她感到害怕及很不開心，一度離席致電朋友投訴。X在辯方盤問下同意被閉路電視拍到在笑，作供時解釋「只是笑着不代表開心」。X又同意她與被告分開後，被告發訊息表示「期末批改學生論文辛苦啦」，又說要為她按摩，不過她沒有回覆這些訊息。辯方指，X當晚知道被告已婚並有家室後，一時憤怒才改稱不同意被告觸摸她。X否認，指自己當時並不知道被告的個人情況，重申自己不同意被摸。
案件編號：STCC4464/2025