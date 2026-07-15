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出版：2026-Jul-15 07:30
更新：2026-Jul-15 08:26

DSE放榜2026｜15學校誕24狀元名單全曝光　王錦輝中學、保良局羅氏基金、沙崇首誕狀元【持續更新】

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DSE放榜2026｜15校誕24名狀元再創新高　考生成績即將揭盅【持續更新】
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中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有近5.7萬人參與考試，包括4.6萬名日校考生。在一眾考生當中，共誕生14男10女共24名「狀元」，包括11名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**成績的「超級狀元」。今屆DSE共有近1.6萬名日校考生，考獲符合升讀大學學士學位課程普遍入學要求的「332A33」成績，以1.3萬個大學聯招(JUPAS)資助學額推算，每一學位由約1.2名日校考生競爭。

24名「狀元」分布在15間中學，包括首次有DSE「狀元」便是「超級狀元」的將軍澳保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦曾次誕生狀元；屯門保良局董玉娣中學就連續第二年有「狀元」。誕生狀元的學校同樣有多間傳統名校，包括皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院等。

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▼DSE放榜2026｜誕生狀元學校名單▼

  • 英皇書院

  • 聖保羅書院

  • 英華女學校：超級狀元

  • 聖保羅男女中學

  • 皇仁書院

  • 香港華仁書院：超級狀元

  • 喇沙書院：超級狀元許樂、狀元莊梓謙

  • 拔萃女書院：狀元程熹、羅苡庭

  • 協恩中學

  • 嘉諾撤聖瑪利書院

  • 香港培正中學

  • 沙田崇真中學：一超級狀元 (首誕狀元)

  • 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學：狀元劉子恬 (首誕狀元)

  • 保良局羅氏基金中學：超級狀元黃樂彥 (首誕狀元)

  • 保良局董玉娣中學：狀元李心兒

▼王錦輝中學首名狀元劉子恬▼

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首名狀元劉子恬。(吳康琦攝) 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首名狀元劉子恬。(吳康琦攝) 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首名狀元劉子恬。(吳康琦攝)

▼誕生狀元學校▼

保良局羅氏基金中學首次誕生狀元。(吳清秀攝) 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。(吳康琦攝) 保良局董玉娣中學。(周令知攝) 拔萃女書院。(資料圖片／林俊源攝) 聖保羅男女中學。(資料圖片／吳康琦攝) 英華女學校。(資料圖片／林俊源攝) 喇沙書院。(資料圖片／蘇文傑攝) 香港培正中學。(資料圖片) 皇仁書院。(資料圖片)

「狀元」數目再創新高 考評局料無關試卷難度

今年狀元數目再創歷屆新高，考評局秘書長魏向東在昨日的記者會稱，相信結果與試卷難易度無關，因為DSE採用水平參照評分，結果反映考生整體能力提升，又同意由只分「達標」與「不達標」的公民科取代通識教育科，有助學生投放更多時間到其他科目，有助更多人奪高分。他又表示，外界不應把近年的收「狀元」數目，與以往還有通識教育科的時候直接比較。

DSE放榜2026懶人包｜7.15派成績通知書　重要日期一文看清

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