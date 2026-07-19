大埔宏福苑五級火｜法團特別業主大會今早召開　大維修已退款1.1億元

大埔宏福苑大火獨立委員會全部聽證會於周五(17日)結束，而宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」於今日(19日)上午11時，分別在大埔、啟德、香港仔與天水圍，共四個場地中召開法團特別業主大會，議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。

業主大會9點開始登記進場，11點開始。早上10時許，陸績有宏福苑居民抵達業主大會現場，輪候登記，有關愛隊成員到場協助。其中在啟德社區會堂，早上10時許已陸續有政府安排的旅遊巴接送居民到場，不少居民較為年邁，由在場職員協助下車。有部份居民持有授權票，一度有居民因授權票問題被禁進場，部份居民解釋後獲准進場。有親身參與的業主透露，親身及授權出席的業主人數為414，佔全體屋苑總業權份數20.99%，已經達到召開業主會議的要求。