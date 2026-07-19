大埔宏福苑五級火｜法團特別業主大會今早召開　大維修已退款1.1億元

大埔宏福苑大火獨立委員會全部聽證會於周五(17日)結束，而宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」於今日(19日)上午11時，分別在大埔、啟德、香港仔與天水圍，共四個場地中召開法團特別業主大會，議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。
業主大會9點開始登記進場，11點開始。早上10時許，陸績有宏福苑居民抵達業主大會現場，輪候登記，有關愛隊成員到場協助。其中在啟德社區會堂，早上10時許已陸續有政府安排的旅遊巴接送居民到場，不少居民較為年邁，由在場職員協助下車。有部份居民持有授權票，一度有居民因授權票問題被禁進場，部份居民解釋後獲准進場。有親身參與的業主透露，親身及授權出席的業主人數為414，佔全體屋苑總業權份數20.99%，已經達到召開業主會議的要求。
宏志閣獨立運作門檻相當高
在會上合安管理人表示，截至7月15日，發出1732張退款支票，共1.146億元。平均每戶6.6萬元。因與《建築物管理條例》抵觸，故賣業權、樓換樓計劃、原址重建不納入議；而宏志閣若獨立運作，大廈公契要大幅修改，例如設立進出通道等。門檻相當高，要整體業主同意，包括按揭銀行、承按人，需要解散現有法團、清盤等，時間、花費都很高。
居民：期望遇見舊街坊 互相扶持
今日出席業主大會的林先生表示，期望在今日的居民大會上能遇見舊街坊，互相扶持。他提到，自己與妻子及未婚兒子一家三口同住，原居於宏新閣1003室。他透露，單位內家具幾乎全部焚毀，家當付之一炬，枱桌等物品更只剩殘渣，暫往於啟德目前，最逼切的是尋找新的落腳點。他又指，就維修基金或保險賠償等後續安排未有具體計劃，只希望政府盡快發還部分款項以解燃眉之急。