大埔宏福苑五級火｜法團特別業主大會召開　政府收購業權後火險不會賠付給居民

大埔宏福苑大火獨立委員會全部聽證會於周五(17日)結束，而宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」於今日(19日)上午11時，分別在大埔、啟德、香港仔與天水圍，共四個場地中召開法團特別業主大會，議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。 【14:30更新】 核數師報告遭大比數否決 有位於南區會場的居民透露，合安在會上匯報了由徐滿柑法團聘請核數師所完成的核數報告內容。內容受79.89%在場業主反對，內容不獲通過，其中有居民質疑宏福苑2025年1至12月核數師報告顯示的日期中英文版本不一致。消息指，相關報告由徐滿柑所領導的前法團制訂，合安代表在會上表示曾邀請有關核數師出席會議，但被對方拒絕。

會上亦完成了問答環節，4個不同場館的居民都可以提問，如有業主提問，指合安以「難以聯絡業主為由」，而推遲開業主大會，但又可以聯絡業主發放退款支票，要求解釋。合安回應指是場地問題，已經積極安排；有宏志閣居民則問及，為何宏福苑居民不能回家取回物件，有什麼法律禁止居民回家？合安回應指，政府未解封，不是管理人(合安)職權範圍內可以安排。居民又關注大維修退款如何計算，稱追問一個月無獲答覆，合安表示，基於期數的供款，以及大維修餘額為基準。

20億火險 政府收購業權後不賠付予居民 保險顧問公司代表及合安代表指，法團以投保人身份為宏福苑購買三份保單，包括火險、公眾責任險及法團第三者責任險，最高賠償金額分別為20億元、2,000萬元及1,000萬元，前者政府收購業權後會買走、即火險索償權會轉移予政府，不會賠付給居民。 太平保險代表指，火險包括大廈結構(不包括地基)、公共地方、小業主單位收樓時的狀況（包括天花、地板、牆），投保額為20億元，而小業主家居財務並不包括在內。代表又指，有關火險責任的判定，必須等待獨立委員會正式公布調查結果後，方能進行全面評估。代表強調，「不是業權賣給政府後，太平就不用賠償」，出售業權對賠償資格並無影響。

在按揭貸款方面，代表解釋，根按揭貸款文件，要求保險賠償優先償還貸款，剩餘部份給業主。至於多重投保問題，代表指，保險與法律原則均不容許就同一項目獲得雙重賠償，各保險公司將會按比例評估並分擔賠償責任。 至於責任險的索償機制，代表指出，保單責任與法律責任掛鈎，必須由第三者向責任方提出民事索償後，責任方方可向其承保的保險公司申請賠償。

業主大會9點開始登記進場，11點開始。早上10時許，陸績有宏福苑居民抵達業主大會現場，輪候登記，有關愛隊成員到場協助。其中在啟德社區會堂，早上10時許已陸續有政府安排的旅遊巴接送居民到場，不少居民較為年邁，由在場職員協助下車。有部份居民持有授權票，一度有居民因授權票問題被禁進場，部份居民解釋後獲准進場。有親身參與的業主透露，親身及授權出席的業主人數為414，佔全體屋苑總業權份數20.99%，已經達到召開業主會議的要求。

宏志閣獨立運作門檻相當高 在會上合安管理人表示，截至7月15日，發出1732張退款支票，共1.146億元，平均每戶6.6萬元維修，若有欠款，律師會通知政府，居民可以聯絡解說專隊；管理費退款安排，還有太陽能板等合約仍在商討中，要待日後處理。管理人又指，因與《建築物管理條例》抵觸，故賣業權、樓換樓計劃、原址重建不納入議；而宏志閣若獨立運作，大廈公契要大幅修改，例如設立進出通道等。門檻相當高，要整體業主同意，包括按揭銀行、承按人，需要解散現有法團、清盤等，時間、花費都很高。