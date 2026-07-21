荃灣「子彈仔」街童向途人掟濕紙巾　消息：13歲男童涉襲擊被捕(有片)

荃灣有街童踩「子彈仔」出沒，沿途隨機挑釁及襲擊途人。社交平台Threads流出短片，顯示多輛俗稱「子彈仔」的改裝單車，不分晝夜在荃灣西海傍穿梭，沿途有單車上的少年手執垃圾、水彈、石塊，隨機擲向途人後逃去，當中物件更懷疑包括俗稱「馬蹄鐵」的單車煞車部件「U片」，亦有人蓄意向婦人淋潑液體，最少有3名途人遇襲，不過片段未能顯示事發時間及日期。消息指，一名13歲男童涉襲擊被捕。 消息指，兩名男子報警指在本月18及19日，分別在荃灣公園海濱長廊及單車徑被6至7名騎單車的青少年投擲濕紙巾。經調查後，警方鎖定一名13歲涉事男童，以普通襲擊罪拘捕他。警方仍在進行相關行動，由荃灣警區反黑組第一隊跟進案件。

片段所見，一名男途人於白晝在海濱散步，突然身後被物件擲中，多輛「子彈仔」從身邊駛過。片中又顯示，有少年拿着兩款同一牌子但不同顏色的「馬蹄鐵」，懷疑是擲向途人的硬物。 其後多輛「子彈仔」闖入荃灣公園，其中一名單車少年手持物件，作勢擲向一名長者。該名長者喝止少年：「你掟吖嗱，我報警。」惟少年隨即將手上「馬蹄鐵」擲向該名長者，然後繼續踏着單車逃去。另有晚上拍攝的影片，可見拍攝者在公園內爆粗鬧一名婦人，同時用樽裝飲品瓶內的液體淋潑對方；另一條片則見到婦人舉起電話，反拍攝拍片者。

有網民留言說要將童黨繩之於法，「用嘢掉人已經唔啱，普通襲擊喎」、「警方做嘢啦」、「有爺生，冇乸教」，亦有人留言「暫時見到佢哋只恰老人家」、「欺善怕惡嘅垃圾，專恰老人家」，亦有網民號召「鐵拳教育」，「荃灣友，組隊捉呢班𡃁仔！」